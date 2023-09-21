В Челябинской области могут ввести запрет для главврачей госбольниц создавать частные клиники

В Челябинской области могут ввести запрет для главных врачей государственных медучреждений создавать частные клиники, в том числе, через аффилированных лиц, рассказала в своем телеграм-канале первый вице-губернатор Ирина Гехт и попросила южноуральцев высказать своем мнение по этому вопросу.

Напомним, на днях спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с членами молодежного парламента высказался за введение запрета для руководства больниц создавать свои частные клиники.

«Роль региональных законодателей заключается в том, что было бы хорошо вам взять и запретить это делать руководству больниц, создавать свои клиники», - цитируют спикера СМИ.

Как рассказала Ирина Гехт, в Челябинской области есть случаи, когда главврач перенаправляет пациентов в частную клинику, созданную его родственником. Недавно такое коллективное обращение поступило от жителей Миасса.

«Они рассказали, что их целенаправленно ориентируют на частную клинику через дорогу, которая принадлежит родственнице главного врача. Как следствие – перемаршрутизация пациентов и переток медицинского персонала», - отметила первый вице-губернатор.

По ее мнению, необходимо создавать достойные условия работы и возможности зарабатывать деньги именно в государственных медучреждениях.

«И это возможно при выполнении плановых показателей, в том числе, по диспансеризации, - считает первый вице-губернатор и задается вопросом. - Если главный врач не хочет заниматься своей непосредственной работой и предпочитает организовать частную клинику, то стоит ли вообще ему оставаться в государственной медицинской системе?».

По ее мнению, ответ очевиден. Ирина Альфредовна уверена, что на региональном уровне стоит проработать вопрос по поводу запрета главным врачам медучреждений создавать собственные клиники, в том числе, через аффилированных лиц.

Южноуральцы могут высказать свою точку зрения.