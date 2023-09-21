21.09.2023
МЧС: Завершены поисковые работы и разбор завалов в доме, где был взрыв газа
21.09.2023
Мэрия убедилась лично: перебои в работе автобусов в Чурилово - есть
21.09.2023
ПО «Маяк» блестяще провел учения по ликвидации условных последствий ЧС с радиоактивными материалами
20.09.2023
В Челябинске задержан сотрудник регионального управления Госстройнадзора
20.09.2023
На обучение к кинологам ГУФСИН Челябинской области поступили шесть четвероногих новобранцев
20.09.2023
Экс-вице-мэр Магнитогорска Гаврилов пробудет в СИЗО до конца зимы 2024-го года
В Челябинской области могут ввести запрет для главврачей госбольниц создавать частные клиники
Южноуральцы могут высказать свое мнение
15.09.2023
Не все южноуральцы соглашаются провести обследование своих новорожденных
05.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В Челябинской области младшие школьники будут получать бесплатные обеды и молоко
29.08.2023
В Челябинске откроют новые центры для прохождения школьниками курса молодого бойца
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023