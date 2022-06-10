В Челябинской области на жилье для детей-сирот направят 1,1 миллиарда

В Челябинской области на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2022 году направят 1,1 миллиарда рублей, что в полтора раза выше объема прошлогоднего финансирования. Соответствующее поручение было дано губернатором Алексеем Текслером.

Как отметила министр социальных отношений Ирина Буторина, в настоящее время в регионе три тысячи 528 детей-сирот нуждаются в обеспечении жилыми помещениями, из них 871 человек старше 23 лет. С начала года предоставлено 227 жилых помещений.

С первого января 2022 году в Челябинской области по инициативе губернатора введена новая мера поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - они могут рассчитывать на возмещение из областного бюджета расходов по оплате найма жилого помещения до предоставления им благоустроенного жилья.

Компенсация предоставляется ежемесячно в размере 100% от платы за жилое помещение, но не более шести тысяч рублей в городских округах и не более 3 тысяч рублей в муниципальных районах. На данный момент такой мерой уже воспользовались 80 человек.

Защита имущественных прав детей-сирот предполагает не только обеспечение жилыми помещениями, но и мероприятия по сохранности жилья со стороны органов опеки и попечительства.

По состоянию на 27 мая более четырех тысяч детей являются собственниками или нанимателями жилья. В ходе контроля за его сохранностью органами опеки и попечительства выявляются жилые помещения, нуждающиеся в проведении ремонта. На Южном Урале действует дополнительная мера поддержки в виде единовременной выплаты, размер которой в 2022 году увеличен с 60 до 90 тысяч рублей.

Еще одним не менее значимым направлением деятельности по защите имущественных прав несовершеннолетних, включая детей-сирот, является выдача предварительных разрешений органов опеки и попечительства на сделки с имуществом несовершеннолетних.

Так, за 2020 год органами опеки и попечительства выдано 13 тысяч 23 предварительных разрешения, в том числе на снятие денежных средств несовершеннолетних – пять тысяч 988). За 2021 год выдано 14 тысяч 899 разрешений (из них на снятие денежных средств - шесть тысяч 60). За пять месяцев 2022 года выдано уже более 5,7 тысячи разрешений, в том числе на снятие денежных средств - 2,7 тысячи.

«При этом проекты распорядительных актов, подготовленных органами социальной защиты населения, которые проходят согласование в правовых службах администраций муниципальных образований, являются более результативными и обоснованными. Однако такая практика принята только в Сосновском и Коркинском муниципальных районах, а также в Челябинске. Необходимо унифицировать данную систему», — отметила Ирина Буторина. К первому ноября текущего года министерством будут сформулированы предложения в этом направлении