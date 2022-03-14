В Челябинской области началась массовая проверка автобусов и маршруток

Госавтоинспекция Челябинской области проводит профилактическое мероприятие «Автобус». Сотрудников ГИБББ интересует своевременность технического состояния техники и своевременность прохождения водителями предрейсового медицинского осмотра.

С 14 по 20 марта 2022 года на территории Челябинской области пройдет профилактическая акция «Автобус».

Цель проводимого мероприятия – профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта, устранение причин и условий, способствующих их совершению, исключение из транспортного потока автобусов, не отвечающих требованиям технических регламентов.

«По итогам двух месяцев 2022 года на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, совершенных по вине водителей автобусов, в которых пострадало 15 человек», - сообщили в ГИБДД по городу Челябинску.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки автотранспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров, проверят прохождение технического контроля за состоянием автобусов и проведение предрейсового медицинского осмотра водителей.

Мобильные наряды ГИБДД осуществят ежедневный контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями автобусов. Особое внимание будет уделено перевозкам детей, школьными автобусами.