В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории

В Челябинской области Народный фронт назвал территории, где удобные и безопасные дороги к знаниям остались лишь обещаниями властей.

Как отметили общественники, в настоящее время список проблемных населенных пунктов находится на рассмотрение в прокуратуре.

Также активисты ОНФ сообщили, что в ряде муниципалитетов Челябинской области обещанных остановок или тротуаров, необходимых для комфорта и безопасности детей, ждут годами и никак не дождутся.

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В списке Народного фронта – поселок Есаульский Сосновского района, где строительство нового моста взамен аварийного так и не состоялось: работы стоимостью 25 миллионов рублей оказались заморожены, однако четыре миллиона из бюджета подрядчик получить успел. Опоры и труба для будущего сооружения были брошены и теперь разрушаются под открытым небом.

В деревне Заварухино, по заявлению общественников, власти Сосновского района отказываются ремонтировать старый мост, по которому дети ходят на занятия. Мост постоянно топит.

«150 человек рискуют быть отрезанными от цивилизации, в том числе – школы, как только начнется сезон осенних дождей», - подчеркивают в ОНФ Челябинской области.

В деревне Казанцево Сосновского района так и не появилась школьная остановка – несмотря на выданное местным властям прокурорское представление. Транспорт забирает детей откуда придется, в том числе от сельского магазина.

В деревне Прохорово Сосновского района обстановка еще не лучше: автобусы не ходят, такси отказывается приезжать из-за плохой погоды.

«Школьники вынуждены в любую погоду ходить пешком по два километра, чтобы попасть на занятия», - заявляют представители Народного фронта.

В Челябинске на территории школы №39 накренился бетонный столб (общественники утверждают, что опасный крен опора дала давно). В любой момент опора может рухнуть.

В Табунном переулке Златоуста три года подряд переносят сроки ремонта дороги, сообщили в ОНФ.

«Асфальт практически разрушен, автомобилисты лавируют, огибая ямы и объезжая школьников, которые вынуждены идти на занятия по проезжей части», - отмечают в ОНФ Челябинской области (и действительно, дорога в Табунном переулке выглядит так, словно по ней регулярно скакал табун лошадей).