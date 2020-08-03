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В Челябинской области назвали результаты ЕГЭ июльских резервных дней

Общество
Сегодня, 12:08
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В Челябинской области назвали результаты ЕГЭ по всем учебным предметам, проводимого в резервные дни - 24 и 25 июля.

Сегодня, третье августа, - официальный день ознакомления с результатами. Участники могут узнать их в своей общеобразовательной организации и на официальном информационном портале единого госэкзамена.

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, по итогам экзаменов, проводимых в резервные дни, на Южном Урале появился еще один стобалльник по информатике.

В результате общее число выпускников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, составило 167 человек, из них 154 - уникальных, один 300-балльник и одиннадцать 200-балльников. По предварительным оценкам, выпускники 2020 года сдали ЕГЭ на уровне предыдущих лет.

На сегодняшний день в Челябинской области на 100 баллов сдали ЕГЭ по русскому языку - 66 выпускников, по химии - 25, информатике и ИКТ - 24, литературе - 18, профильной математике - 16, физике - 9, истории - 7, географии - 2.

В случае несогласия с выставленными баллами ЕГЭ резервных дней по всем учебным предметам участники смогут подать апелляцию четвертого и пятого августа. Прием апелляций осуществляется в образовательной организации, в которой участник был допущен к государственной итоговой аттестации или был зарегистрирован на сдачу ЕГЭ.

С третьего по восьмое августа проводится дополнительный период, в котором планируют принять участие 46 южноуральских выпускников. С расписанием ЕГЭ 2020 года можно ознакомиться на официальном информационном портале единого государственного экзамена.

В период единого государственного экзамена в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону: 8 (351)263-25-17.

 

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