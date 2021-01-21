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В Челябинской области не будут вводить ковидные паспорта

В Челябинской области не планируют вводить ковидные паспорта для тех жителей, которые привились от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами муниципалитетов области.

«Делить людей по наличию антител в крови мы не будем», - подчеркнул Алексей Текслер.

В то же время для южноуральцев планируют создать самые благоприятные условия для проведения вакцинации от коронавирусной инфекции. На сегодня Южный Урал уже называется в числе лидеров по организации прививочной кампании.

По состоянию на 21 января в регион поступило 11 тысяч 800 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» или «Спутник V» (создан учеными Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи совместно с РФПИ).

До конца января ожидается еще 55 тысяч 600 доз вакцины (партия уже распределена по муниципалитетам). В феврале придет еще минимум 90 тысяч 800 доз.

Алексей Текслер поручил главам лично контролировать решение всех организационных вопросов вакцинации, в том числе помогать жителям добираться до пунктов вакцинации.

Напомним, к настоящему моменту Челябинская область получила 11 тысяч 800 доз вакцины от коронавируса. В регионе открыто порядка 60 пунктов вакцинации в медицинских учреждениях.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона. Это позволит сформировать массовый иммунитет к коронавирусу, снизить уровень заболеваемости и госпитализации, чтобы приступить к поэтапному снятию ограничений.

Любовь Юрина