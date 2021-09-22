В Челябинской области не снижается число ежесуточно выявляемых случаев ковида

В Челябинской области минувшие сутки зарегистрировано 365 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что больше на 0,3% аналогично показателя предыдущего дня. В течение 11 дней в регионе число выявляемых ежесуточно случаев держится на отметке 364-365. За весь период пандемии лабораторно подтверждено 94 тысячи 534 случая ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровел и выписан из больницы 271 пациент, переболевший ковидом (днем ранее – 274). С начала пандемии 80 тысяч 394 жителей сумел победить коварную болезнь.

С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысяч 478 жителей. Из них три тысячи 208 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал раннему уходу.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому девять тысяч 348 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – девять тысяч 276 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.