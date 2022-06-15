В Челябинской области обнаружены опасные вредители из Узбекистана и Киргизии

В Челябинской области обнаружены крылатые вредители - персиковая и восточная плодожорки - из Узбекистана и Киргизии, которые приехали в регион в абрикосах и нектаринах.

Кроме того, сотрудники управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям выявили красную померанцевую щитовку в крупной партии лимонов, которые предназначались для населения Казахстана.

Три случая заражения карантинными вредными объектами фруктов общим весом 11,2 тонны были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля в отношении импортной подкарантинной продукции, поступившей на территорию Челябинской области. Признаки заражения подтвердила экспертиза.

Управление Россельхознадзора приняло решение о разрешении выпуска в республику Казахстан лимонов, зараженных щитовкой, так как с учетом действующего законодательства и того, что все виды щитовок распространяются только с посадочным материалом, выявление их на плодах не несет угрозы окружающему растительному миру и человеку.

Партии нектаринов и абрикосов общим весом более четырех тонн надзорное ведомство разрешит к реализации только после проведения обеззараживания методом фумигации и проведения повторного фитосанитарного контроля.

СПРАВКА

Персиковая и восточная плодожорки – опасные карантинные вредители, широко распространенные в азиатских странах. Их гусеницы повреждают плоды разнообразных диких и культурных плодовых растений: яблони, груши, айвы, персика, абрикоса, сливы, вишни, а также боярышника, кизила, шиповника, рябины. Поврежденные персиковой и восточной плодожорками плоды созревают неравномерно, желтеют и быстро загнивают. В процессе транспортировки плодов в упаковках гусеницы могут переползать на неповрежденные плоды, внедряться в них и также вызывать их загнивание. Распространение вредителей возможно на всех стадиях. Личинки и куколки могут распространяться вместе с плодами и тарой, взрослые насекомые летают. Опасность плодожорок состоит в том, что они способны уничтожить в течение сезона от 80-ти до 90 процентов урожая плодовых культур.

Несмотря на то, что урожаю восточная и персиковая плодожорки способны нанести колоссальный ущерб, на здоровье человека они никак не влияют