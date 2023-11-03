В Челябинской области объявлен конкурс на лучшее народное название пешеходного маршрута

Организаторы межрегионального туристического проекта «Большая Уральская тропа» объявили в соцсетях конкурс на лучшее народное название нового кольцевого пешеходного маршрута, который создадут в Челябинской области в 2024 году.

Единый трек протяженностью 150 километров соединит главные природные, исторические и культурные достопримечательности горнозаводской зоны Южного Урала. Варианты названий принимаются до 10 ноября.

Сейчас волонтеры завершают цветовую разметку новой тропы и готовятся к установке навигации и стендов. Напомним, что маршрутная нитка будущего пешеходного кольца пройдёт через город Златоуст, национальный парк «Таганай», озеро Тургояк, город Миасс, экотропу «Кошкуль», горнолыжный комплекс «Солнечная долина», посёлки Нижний Атлян и Веселовка, хребет Уреньга и оттуда ― снова в Златоуст. По пути туристы посетят природные достопримечательности, исторические памятники, а также объекты промышленного и культурного туризма.

Руководитель проекта «Большая Уральская тропа» Вячеслав Пестриков предупредил пользователей, что «непотребные» варианты из комментариев будут удалены беспощадно, и попросил авторов не обижаться.

«Десятого ноября по количеству лайков под комментариями определим тройку лидеров и сделаем голосование уже отдельным постом, ― поясняет Вячеслав Пестриков. ― Дополнительные пять баллов будут начисляться за текстовое обоснование названия. Итоги подведём 15 ноября. Победитель получит приз от команды Большой уральской тропы ― фирменную толстовку. Финалистов тоже ждут подарки».

Тем временем в группе Большой Уральской тропы ВКонтакте южноуральцы предлагают интересные названия для нового маршрута, подробно объясняя свои задумки, и даже вступая друг с другом в полемику. Участники обсуждения вспомнили старинные легенды, народный фольклор и исторические факты. На данный момент по количеству «лайков» лидируют три варианта: «Пугачевское кольцо», «Лунная тропа», «Сказ об Урале» и «БУТь ТУТ».

Среди более сотни предложенных названий есть и очень поэтичные варианты: «Малахитовое кольцо», «Изумрудное кольцо Урала», «Рифейский камень», «Ожерелье Урала», «Уральский калейдоскоп», «Золотое кольцо Таганая», «Кольцо Сарматов».

Некоторые авторские названия подоспевшие комментаторы тут же забавно обшучивают, например предложенный вариант «За авантюрином!» пользователи обыграли так: «"Тропа авантюристов", то есть идущих по авантюрину» (Авантюрин ― самый знаменитый минерал Таганая).

Предложено красивое название «Уральские дали», которое отсылает к одноименному стихотворению известной южноуральской поэтессы Риммы Дышаленковой:

«Уральские дали — просторы,

И воздух слоист, как слюда,

Заводы, заводы — как горы,

У гор огневых — города.

И звоны литого металла

В ограде любого двора…».

Есть участники народного мозгового штурма, которые настроены скептически. Жительница Миасса Анна Обухова считает, что народное местное название тропы всё равно будет «Сиротинская».

«По факту кольцо начинается и заканчивается в "Солнечной долине", — пишет Анна Обухова. — "Сиротский круг" ― от фамилии Олега Сиротина, владельца горнолыжного курорта "Солнечная Долина"».

Челябинец Алексей Макеев предложил неординарное название для туристического маршрута ― «Уральский Дедушка».

«Урал ― самый древний горный массив на нашей планете! ― поясняет Алексей Макеев. ― Словно мудрый старец, он направляет любого путника по верному пути. Дедушка Урал суров настолько, что его реки не из воды, а из камней. Дедушка бодр и здоров ― в любое время года он купается в ледяной воде Тургояка. Дедушка Урал развивает промышленность, но любит природу и чтит культуру родного края. Дедушка любит детей ― склоны Уральских гор он сделал пологими, чтобы любой школьник смог их покорить».

Добавим, что конкурс проводится при поддержке Центра развития туризма города Златоуста, Агентства инвестиционного развития города Миасса и Центра проектного развития территорий и туризма Челябинской области.