В Челябинской области ограничат скорость на двух участках трассы до Казахстана

В Челябинской области вводится ограничение на движение транспорта по федеральной трассе А-310 до границы с Республикой Казахстан в связи с проведением работ по установке модульных надземных пешеходных переходов

Как сообщает УпрДор «Южный Урал», на автомобильной дороге А-310 Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан (на участках 30 км и 40 км) вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости. Ограничение будет действовать с 22 часов до 23 часов 30 минут 11 января, с полуночи до половины второго ночи, с половины третьего до четырех часов и с половины пятого до пяти утра 12 января.

На момент монтажа пролетного строения надземного пешеходного перехода из модульных конструкций на этих участках А-310 будет полностью остановлено движение с 23 часов 30 часов до полуночи 00:00 11 января и с четырех часов до половины пятого утра 12 января.

Автомобилистам необходимо принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута. Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63.