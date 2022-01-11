11.01.2022
В Челябинской области ограничат скорость на двух участках трассы до Казахстана
11.01.2022
Текслер встретился с новым руководителем полицейского главка Челябинской области
11.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 12 января
11.01.2022
Инженерная школа УГМК завершает приём заявок на обучение
11.01.2022
Правительство РФ поможет регионам реконструировать исторические центры городов
11.01.2022
В Копейске организована проверка по факту избиения грудничка
В Челябинской области ограничат скорость на двух участках трассы до Казахстана
07.01.2022
В Челябинской области на М-5 временно ограничили движение
24.12.2021
ОНФ обвиняет подрядчика в плохом содержании трассы М-5, упрдор «Южный Урал» иного мнения
17.12.2021
В проекте капремонта участков трассы М-5 в Челябинской области использовано трехмерное моделирование
16.12.2021
Перспективы «федералки» М-5 «Урал» в Челябинской области
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021