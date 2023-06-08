08.06.2023
В Челябинской области огранили движение на М-5 из-за буровзрывных работ
08.06.2023
Промышленность Челябинской области уверенно наращивает объёмы производства
08.06.2023
Сквер для особенных жителей Челябинска пользуется успехом у горожан
08.06.2023
В Сосновском районе с 12 июня запустят новый автобусный маршрут «Нагорный – Челябинск»
08.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 8 июня (18+)
07.06.2023
СКР проверяет информацию об уходе шестилетнего ребенка из садика в Рощино
В Челябинской области огранили движение на М-5 из-за буровзрывных работ
10.05.2023
В Челябинской области возобновляют буровзрывные работы на М-5
20.04.2023
В Челябинской области ограничат движение на М-5 для проведения буровзрывных работ
13.04.2023
На М-5 в Челябинской области иномарка насмерть сбила дорожных рабочих, погибли четверо
24.03.2023
В 2023 году в Челябинской области обновят почти 80 километров М-5 «Урал»
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023