В Челябинской области огранили движение на М-5 из-за буровзрывных работ

В четверг, восьмого июня, на автомобильной дороге М-5 «Урал» в Челябинской области будет ограничено движение транспорта в связи с проведением буровзрывных работ в Ашинском районе.

Как сообщают в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», восьмого ибня 2023 года будут проводиться буровзрывные работы на участке реконструкции трассы М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск. В связи с этим с 10 до 13 часов будет закрыто движение на участке 1565 км – 1576 км в Ашинском районе.

Легковой транспорт сможет объехать реконструируемый участок по маршруту Аша-Миньяр-Сим. Для большегрузов и автобусов на время проведения буровзрывных работ проезд запретят.

Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

В УпрДор напомнили, что данные временные ограничения будут вводиться еженедельно каждый четверг вплоть до первого октября 2023 года. На период майских праздников (с 30 апреля по девятое мая) было приостановлено проведение буровзрывных работ.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).