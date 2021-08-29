29.08.2021
В Челябинской области окажут господдержку волонтерскому движению
29.08.2021
В Челябинской области более 74 тысяч жителей сумели победить ковид
29.08.2021
В Челябинской агломерации повысят штрафы за безбилетный проезд
29.08.2021
В воскресенье православные отмечают Спас Нерукотворный
28.08.2021
Студенты частных колледжей Челябинской области также получат доплаты за практику в «красной зоне»
28.08.2021
С первого сентября 2021 года в Челябинской области стартует «гаражная амнистия»
В Челябинской области окажут господдержку волонтерскому движению
22.08.2021
В Челябинской области будут стимулировать развитие добровольческой деятельности
24.01.2018
Маргарита Павлова наградит южноуральцев с большим сердцем и отзывчивой душой
01.04.2017
Николай Дейнеко: Волонтерство – это потребность людей быть полезными обществу
24.03.2017
Спасенная из разорившегося зоопарка медведица Маня вскоре прибудет в Челябинск
Порядка 1,5 тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после вакцинации
27.08.2021
Власти Челябинска изымают у собственников заброшенные стройки
26.08.2021
Новая жизнь дома Покровских и мемуары доктора Загорского: исторический музей сделал два потрясающих подарка Челябинску
25.08.2021
Сюрприз для челябинских водителей: на Комсомольском проспекте появились новые дорожные знаки
24.08.2021
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021