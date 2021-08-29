В Челябинской области окажут господдержку волонтерскому движению

В Челябинской области будут оказывать государственную поддержку волонтерского движения. Соответствующий законопроект одобрили депутаты Законодательного собрания региона.

Поправки в областной закон о государственной поддержке благотворительной деятельности внесены депутатами Алексеем Денисенко, Евгением Илле, Александром Лазаревым и Владимиром Павловым.

В Челябинской области, как и в целом по России, в последние годы наблюдается устойчивый рост числа волонтеров, увеличиваются масштабы реализуемых ими программ и проектов.

Законопроект предусматривает распространение отдельных форм государственной поддержки благотворительной деятельности на добровольческую (волонтерскую) деятельность в регионе.

Так, в соответствии с законопроектом предполагается предоставлять добровольческим (волонтерским) организациям в безвозмездное пользование и (или) в аренду на льготных условиях имущество, находящееся в государственной собственности Челябинской области.

Будет оказываться информационно-консультационная поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности (в том числе размещать информацию о добровольцах (волонтерах) и осуществляемой ими добровольческой (волонтерской) деятельности в СМИ, социальных сетях и иных сетевых сообществах сети Интернет с целью популяризации их деятельности).

Кроме того, предлагается проводить конкурсы социальных достижений граждан и организаций, принимающих активное участие в осуществлении добровольческой (волонтерской) деятельности в области.

Предусмотрены и меры нематериального поощрения волонтеров: награждать наградами области, поощрять благодарственными письмами, представлять к награждению государственными наградами РФ.

По данным информационного ресурса Dobro.ru, в Челябинской области насчитывается 488 волонтерских организаций и свыше 26,5 тысяч волонтеров, которые работают в различных направлениях добровольчества: организуют спортивные мероприятия, сохраняют культурное наследие и заботятся о природе, ведут поисково-спасательную деятельность, трудятся в социальных учреждениях и больницах. Ежегодно волонтеры Южного Урала занимают призовые места во всероссийском конкурсе «Доброволец России», а потом реализуют свои благотворительные идеи с поддержкой государства.

Законопроект принят в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго.