В Челябинской области перестали выдавать права и регистрировать авто

С первого апреля в Челябинской области приостановлена работа регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД. До особого распоряжения южноуральцы не смогут прийти на прием и подать заявления на выдачу или замену водительских удостоверений и зарегистрировать автомобиль.

В связи с необходимостью принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции с первого апреля 2020 года до особого распоряжения в регистрационно-экзаменационных подразделениях госавтоинспекции Челябинской области временно приостанавливается прием граждан по предоставлению государственных услуг населению по регистрации транспортных средств, замене и выдаче водительских удостоверений, приему квалификационных экзаменов на право управления автомобилем, выдаче свидетельств о внесении изменений в конструкцию транспортного средства.

"Вместе с тем, обращаем внимание, что государственную услугу по прекращению регистрации транспортного средства прежним собственником по истечении 10 суток со дня заключения сделки купли-продажи, при отсутствии регистрации транспортного средства за новым собственником, возможно получить дистанционно на Едином портале государственных услуг. По заявлениям, поданным через Единый портал государственных и муниципальных услуг, государственные услуги будут предоставлены после снятия ограничительных мер", - сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

В связи с невозможностью обращения за предоставлением государственных услуг в карантинный период, заявители не будут привлекаться к административной ответственности.

Напомним, губернатор Челябинской области Алексей Текслер ввел в регионе режим обязательной самоизоляции. Южноуральцы обязаны не покидать места проживания за исключением особых случаев.

Кроме того, органы государственной власти, организации и индивидуальные предприниматели, которым разрешено работать, обязаны обеспечить соблюдение южноуральцами социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в здании.

Добавим, всего на данный момент вслед за Москвой и Московской областью на режим полной самоизоляции перешли 36 регионов России.