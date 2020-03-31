В Челябинской области введен режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 марта подписал распоряжение о введении режима обязательной самоизоляции на территории Челябинской области.

Согласно документу, гражданам не должны покидать места проживания без крайней необходимости. Выходить можно только тем, кто должны работать на своих местах, чтобы вынести мусор, сходить в ближайший магазин или аптеку, выгулять собаку не далее 100 метров от дома или обратиться за неотложной медицинской помощью. Можно выходить и в случае угрозы жизни и здоровью.

На улице необходимо соблюдать дистанцию от других граждан 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением такси. Работодатели обязаны обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования путем нанесения специальной разметки и становления режима допуска в помещения.

Всего на даннй момент вслед за Москвой и Млсковской областью на режим полной самоизоляции перешли 36 регионов страны.