В Челябинской области Почта России изменит график работы в праздники

В Челябинской области отделения Почты России, кроме круглосуточных, изменят график работы в праздничные дни.

"23 февраля и восьмое марта станут выходными для всех отделений, которые продолжат работать в обычном режиме. 22 февраля и седьмого марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 24 февраля, в пятницу, отделения будут работать по графику воскресенья, а 25 февраля и девятого марта возобновят обслуживание по обычному графику", - сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Пенсии и пособия продолжпт доставлять в сответствии с графиком, согласованным с региональными отделениями Социального фонда России. 23 февраля и восьмого марта очтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. В связи с особенностями работы некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.