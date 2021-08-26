В Челябинской области полицейские присоединились к акции «Образование всем детям!»

В Челябинской области стартует акция «Образование всем детям!», в которой вместе с полицейскими принимают участие все органы системы профилактики, в том числе управления образования и социальной защиты населения города и района, органы опеки, здравоохранения, комиссии по делам несовершеннолетних.

В преддверии нового учебного сотрудники полиции призывают родителей проявить максимум внимания к детям.

Полицейские принимают меры по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также стараются предотвратить рост количества детей, не занятых учебой. Также, инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают родителям о том, что необходимо приложить все усилия для здорового и гармоничного развития детей.

«Задачи родителей – это не только вовремя покормить своего ребенка, но и позаботиться о его полноценном рационе питания, не только отправить в школу – но и обеспечить рабочим местом дома, а также необходимыми канцелярскими принадлежностями, одеждой по сезону, обеспечить медицинское обслуживание и еще предусмотреть и сделать много важных дел, направленных на благополучие ребенка» - говорит начальник подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Чебаркульский» подполковником полиции Светлана Савельева.

Законы России предусматривают ответственность родителей за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетних. Ответственность может быть административной и уголовной. Уголовная ответственность наступает в том случае, когда неисполнение родительских обязанностей сопряжено с жестоким обращением с ребенком.

«Жестокое обращение — это оценочное понятие, то есть оно не может быть подробно детализировано в законе. Жестокое обращение может проявляться не только в осуществлении родителями физического или психического насилия над детьми, но и в применении недопустимых способов их воспитания: в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении, оскорблении или эксплуатации детей, систематическом нанесении побоев», - уточняет Светлана Савельева.

К жестокому обращению, при определенных условиях, можно отнести лишение ребенка пищи либо кормление непригодными к приему в пищу продуктами, на протяжении длительного времени отказ от госпитализации ребенка, нуждающегося в медицинском уходе, длительное оставление беспомощного ребенка в опасном для здоровья состоянии.

За истекший период 2021 года сотрудниками полиции только в Чебаркуле составлены 191 протокол по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». За ненадлежащее содержание, воспитание, обучение несовершеннолетних, несоблюдение их прав и интересов, чебаркульцы и жители района привлечены к ответственности в виде административного штрафа.

Если ребенок испытывает страх, ему причиняется боль - это недосмотр взрослых, ответственных за благополучие ребенка. Нельзя скрывать и терпеть такие факты: о них нужно рассказывать родителям, учителям, полицейским. Обо всех случаях семейного неблагополучия можно сообщить в подразделение по делам несовершеннолетних.