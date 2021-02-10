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В Челябинской области появился «Цифровой медработник»

Жителям Челябинской области могут оперативно узнать результаты теста на коронавирусную инфекцию COVID-19, не выходя из дома. Об этом им сообщит «Цифровой медработник».

Раннее получить сведения о пройденном тесте можно было только лично обратившись в поликлинику по месту жительства.

Как пояснили в минздраве области, виртуальный автоинформатор берёт данные о результатах тестирования из электронной системы «БАРС» и затем связывается с пациентом.

Виртуальная АТС (ВАТС) самостоятельно набирает номер телефона абонента и сообщает ему результаты согласно нескольким голосовым сценариям: «у вас положительный результат», «у вас отрицательный результат», «результат не определен, требуется пересдача», уточнили в Ростелекоме. Посторонние граждане не смогут получить доступ к персональным данным, вся информация защищена.

Голосовой информатор, помимо сообщения о результатах тестирования, дает рекомендацию, как быть в том случае, если тест положительный или требуется его пересдача. «При этом звонок совершается с письменного согласия жителей, которые указали для этого свой номер телефона», - уточнили в министерстве.

Помимо этого, ВАТС дает возможность формирования очереди и распределения вызовов, записи и хранения телефонных разговоров, уточнил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

«Цифровой медработник» начал работу с 15 января, сейчас идёт активная стадия тестирования. За месяц он совершил более 105 тысяч вызовов на телефоны жителей Южного Урала.

Работа виртуального помощника стала возможна, благодаря специалистам минздрава, мининформа совместно с Челябинским региональным центром навигационно-информационных технологий, при поддержке «Ростелекома» и Челябинского областного отделения Общероссийского детского благотворительного фонда.

Колл-центр поддержки жителей Челябинской области по вопросам, связанным с режимами ограничений в период пандемии вируса COVID-19 - 8 (800) 201-41-88.