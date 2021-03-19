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В Челябинской области при общем дефиците мест сокращается число детей в ряде детсадов

В Челябинской области начали регистрировать отток воспитанников из детских садов в малых населенных пунктах и частично в крупных городах. Это может привести к проблемам с финансированием дошкольных учреждением и, как следствие, сокращением зарплат сотрудников, а также в в дальнейшем к проблемам с формированием начальных классов.

Об этом сообщил депутатам Законодательного собрания министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

«В условиях наступающего демографического спада и усиливающейся миграция из села в город, мы начинаем наблюдать отток взрослого и, значит, детского населения из образовательных организаций малых населенных пунктов, - доложил Кузнецов. - Проще говоря, у нас контингент сокращается. Сейчас он уже падает в детских садах». Министр пояснил, в условиях нормативно-подушевого финансирования сокращение числа детей, посещающих детсады, приводит к снижению фондов оплаты труда и соответственно к уменьшению заработной платы работников.

В Челябинской области дети в возрасте от трех до семи лет обеспечены местами в детсадах на 100%. Обеспеченность местами малышей в возрасте от двух месяцев до трех лет составляет по области 85,3 % (в Челябинске – 67,9%, в Сосновском районе – 74%).

При этом даже в пределах одного города ситуация в разных районах складывается неравномерно. Так, в целом по Челябинску отмечается дефицит мест в детсадах. «При этом в детских садах Металлургического района есть свободные места, но на них никто не идет. А в районах новостроек очень большой спрос на места в детские сады, поэтому есть очередь», - пояснили в минобрнауки.

По состоянию на первое января 2020 года в 30 муниципальных образованиях обеспечена 100-процентная доступность дошкольного образования для детей всех возрастных категорий, в 13 территориях есть очередь в детсад.

«Усугубляющим ситуацию фактором является внутриобластная миграция, дающая ежегодный прирост детского населения в Сосновском муниципальном районе, городах Челябинске, Копейске. Именно здесь наблюдается дефицит мест (по дефициту мест также можно добавить Магнитогорск)», - уточнили в министерстве.

По словам Александра Кузнецова, через несколько лет это проблема сокращения контингента может появиться и в начальных классах школ.

«Мы проблему понимаем, предложения обсудим. Потребуются серьезные изменения в процессах финансирования и в выработке нормативов финансирования. Вы знаете, что сейчас на федеральном уровне, в том числе и президентом, озвучиваются задачи по изменению подходов к оплате труда работников бюджетной сферы, в том числе и в системе образования. Эта работа идет совместно с Министерством просвещения РФ», - подчеркнул Кузнецов.