В Челябинской области привито от ковида более 90% медиков и более 61% работников образования

В Челябинской области привито от коронавирусной инфекции COVID-19 порядка 90% медицинских работников и почти две трети работников системы образования.

«В области привито более 61% всех сотрудников в системе дошкольного, школьного и дополнительного образования. Это педагоги, административный и обслуживающий персонал», - сообщили в пресс-службе минобрнауки региона. Среди учителей доля вакцинированных еще выше – 83%.

Вакцинация от ковида продолжается. Сотрудники учреждений здравоохранения и образования попали в группу работников, которые обязаны привиться от коронавируса.

«Задача - привить по максимуму всех, кто работает в образовательной сфере. Исключение, конечно же, составят те, кому прививка противопоказана или недавно переболевшие», - отметили в минобрнауки.

За проведение обязательной вакцинации отвечают власти муниципальных образований, которые уже выстроили межведомственное взаимодействие. «К примеру, Челябинск организует выезды медицинских бригад, которые ставят прививки коллективам. Вместе с тем, и всем самостоятельно изъявившим желание привиться, также окажут такую услугу в местных поликлиниках, - отметили в минобрнауки и подчеркнули. - Нужно еще понимать, что вакцинация против коронавируса становится постоянной, в этом процессе мы все будем находиться. И помимо начальной прививочной кампании будет проводиться ревакцинация».