В Челябинской области продлен запрет на движение большегрузов по федеральным трассам

В связи с установившимися высокими температурами воздуха в Челябинской области продлено ограничение на движение большегрузных автомобилей по федеральным трассам, введенное 29 июня.

В пресс-службе УпрДор «Южный Урал» сообщили, в связи с жарой продлено еще на сутки временное ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих перевозку грузов, на автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей.

Ограничение будет действовать с 12 до 20 часов первого июля.

Так, в Челябинской области ограничения будут действовать на участке с 16 по 146 километры трассы А-310 «Челябинск – Троицк» и на участке с 13 по 55 километр трассы Р-254 «Иртыш», а также на двух участках трассы М-5 «Урал» - с 1549 по 1871 километр и с 11 по 130 километр подъезд к Екатеринбургу.

В Курганской области на участке со 125 по 356 километры трассы Р-354 «Екатеринбург-Шадринск-Курган» и участке с 55 по 465 километры трассы Р-254 «Иртыш, а также на участке км 0 – км 91 (подъезд к г. Тюмень).

Подрядным организациям совместно с подразделениями ГИБДД поручено осуществить распорядительно-регулировочные действия по ограничению движения, а также организовать пролив проезжей части.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).

По данным Челябинского Гидрометцентра, с 29 июня по третье июля в регионе ожидается аномально-жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. Во второй половине дня – сильная жара (от 38 градусов и выше).

Напомним, миндортранс области ввел ограничение на движение большегрузов по региональным и межмуниципальным дорогам с 30 июня по второе июля.