В Челябинской области продлено ограничение движения транспорта на трассе М-5

В Челябинской области продлили ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» в связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями, сообщает Упрдор «Южный Урал».

Ограничение было введено в шесть часов 30 минут утра 27 февраля и изначально они действовали до 12 часов. Но на дорогах области сохраняется сложная обстановка - сильный ветер, низовая метель, снегопад, ограничение видимости. Было принято решение продлить ограничения еще на пять часов для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта.

«Временное ограничение продлено до 17 часов (время местное)», - сообщили в УпрДор.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок. На трассе для оказания помощи водителям задействовано 25 экипажей ДПС и 47 единиц дорожной техники.

Кроме того, в связи с непогодой были отменены часть автобусных рейсов. Южноуральцев просят следить за изменениями в расписании на сайте автовокзал On-line.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-351-266-65-63.

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).