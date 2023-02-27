В Челябинской области отменили часть автобусных рейсов из-за непогоды

В связи с неблагоприятными погодными условиями и введением временных ограничений на трассе М-5, а также сложной дорожной обстановкой на региональных автодорогах (сильная гололедица) отменяются автобусные рейсы из Челябинска, сообщает миндортранса.

В ведомстве уточнили, что отменены три рейса в Троицк (9:18 ,10:38, 11:47), два рейса в Миасс (9:28 и 10:05) и два рейса в Екатеринбург (10:35 и 11:10), по одному рейсу в Уфу (9:29), в Златоуст (9:40) и в Магнитогорск (8:40).

Кроме того, отменены рейсы из Магнитогорска в Челябинск (8:45 9:05, 9:55, 15:00), из Уфы.

Также приостанавливаются рейсы пригородных маршрутов из Челябинска.

Южноуральцев просят следить за изменениями в расписании можно на сайте автовокзал On-line/

Телефон справочной службы автовокзала: 8 (351) 778-62-42/

По данным Челябинского Гидрометцентра, накануне местами прошел небольшой снег, ночью на северо-востоке переходящий в дождь (выпало от 0,1 до двух миллиметров осадков). В отдельных районах отмечались слабые метели, гололед, на дорогах гололедица.

В понедельник в большинстве районов ожидаются небольшие осадки в виде снега, переходящего в дождь, в горах до умеренных, в западных районах местами сильные, в отдельных районах метели, гололедные явления.

В регионе введено временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 «Урал» от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль. Оно будет действовать ориентировочно до полудня.

О нештатной ситуации на федеральных трассах можно сообщать по телефону круглосуточной дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» +7-982-331-37-84 (WhatsAp).

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).