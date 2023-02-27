27.02.2023
Анонсы событий и мероприятий на 28 февраля (18+)
27.02.2023
Более 100 миллионов рублей запланировано направить на обновление пассажирской инфраструктуры ЮУЖД
27.02.2023
АНГЕЛ и его бойцы поблагодарили Челябинск за новые колеса для внедорожников
27.02.2023
К белым мишкам Челябинска «прилетел» пингвин
27.02.2023
В Челябинской области в День защитника Отечества родилось 18 семей
27.02.2023
В Челябинской области семьи участников СВО получат бесплатные семена овощей
В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до 20 часов 27 февраля
27.02.2023
В Челябинской области продлено ограничение движения транспорта на трассе М-5
22.02.2023
На трассе Челябинск - Екатеринбург ограничат движение 24 февраля
20.02.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 20 и 21 февраля
03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
В воскресенье у православных - прощёный день
26.02.2023
Минобороны РФ озвучило итоги специальной военной операции
24.02.2023
Россия отмечает праздник героев и патриотов - День защитника Отечества
23.02.2023
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023