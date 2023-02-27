В Челябинской области продлили ограничение движения на М-5 до 20 часов 27 февраля

В Челябинской области вновь продлили ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта на федеральной трассе М-5 «Урал» в связи с сохраняющимися неблагоприятными погодными условиями, сообщает Упрдор «Южный Урал».

Ограничение было введено в шесть часов 30 минут утра 27 февраля. Изначально его установили до 12 часов, затем до 17 часов и теперь вновь продлили.

«Временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси, грузового транспорта на участке автодороги М-5 "Урал" от границы с Республикой Башкортостан до развязки на Чебаркуль продлено до 20 часов (время местное) 27 февраля 2023 года»,- сообщает УпрДор «Южный Урал».

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения по возможности отказаться от дальних поездок. На трассе для оказания помощи водителям задействовано 25 экипажей ДПС и 47 единиц дорожной техники.

На региональных дорогах на уборку снега вышла 191 единица техники. В настоящее время ведется расчистка покрытия, а также обработка противогололедными материалами, сообщает миндортранса региона.

Кроме того, в связи с непогодой были отменены часть автобусных рейсов. Южноуральцев просят следить за изменениями в расписании на сайте автовокзал On-line.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-351-266-65-63.

О проблемах на региональных трассах сообщать по телефону круглосуточной диспетчерской Миндортранса (351) 237-88-92 или 8-902-868-50-81 (Вайбер).