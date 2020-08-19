В Челябинской области продолжает расти число жертв «ковида»

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано четыре новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии достигло 319 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех умерших диагноз «ковид» был сопутствующим заболеванием.

Скончался 91-летний житель региона. У нее медики также диагностировали легочный кандидоз и гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца. У 73-летней пациентки был хронический лимфолейкоз.

К «ковиду» у 67-летнего мужчины добавились атеросклеротическая болезнь сердца и гипертоническая болезнь. 61-летний житель области умер с диагнозами сахарный диабет с множественными осложнениями и с постинфарктным кардиосклерозом.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.