В Челябинской области продолжается рост числа новых случаев коронавируса за сутки

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 80 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичных показателей предыдущих трех дней (было 79, 77 и 73). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, 17 сентября, в регионе подтверждено 15 тысяч 691 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписаны 68 выздоровевших пациентов с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее выздоровело 45 инфицированных. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 12 тысяч 311 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 438 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 114 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 324 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано четыре смертельных случая в Челябинске – скончались трое женщин и двое мужчин. У всех причиной смерти стали сопутствующие заболевания.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона продолжает расти. На сегодня в больницах получает лечение 2 тысячи 900 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 2 тысячи 893). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.