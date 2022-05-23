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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Южно-Уральском государственном университете завершилась V студенческая научно-техническая конфе
23.05.2022

В ЮУрГУ подвели итоги V студенческой конференции «Астероидная безопасность»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в минувшую пятницу состоялся городской круглый стол на тему школьного питания.
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22.05.2022

В Челябинске состоялся откровенный разговор о школьном питании
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 21 мая, появилась информация о том, что Украина заблокировала 21 турецкое судно в порту Од
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
22.05.2022

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Луганской Народной Республике задержали украинскую шпионку. Информация о предотвращен
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В городе Рубежном (Луганская Народная Республика), который совсем недавно был освобожден от Воору
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Спецоперация на Украине
21.05.2022

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23.05.2022

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Последний звонок
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23.05.2022 10:36

В Челябинской области продолжаются «Последние звонки»

В субботу, 21 мая, последний звонок прозвучал для более, чем двух тысяч старшеклассников Златоустовского городского округа (Челябинская область).

«Школьные годы позади, впереди интересная студенческая жизнь. Я не буду говорить, что все будет легко. Но есть то, что всегда будет опорой - это ваши знания, умение различать добро и зло, ставить амбициозные цели и, конечно, добиваться результата. Всему этому вас научили родители и педагоги. Сегодня хороший повод сказать им спасибо», - обратился к выпускникам глава города Максим Пекарский.

Мэр вспомнил свой выпускной в далёком 90-м. «Столько лет прошло, а нынешние ребята такие же: вроде бы уже совсем взрослые, а по глазам видно - нет, пока ещё дети», - поделился наблюдения за одноклассниками глава.

Максим Пекарский пожелал нынешним выпускникам успешного поступления в те учебные заведения, что вы выбрали. «Получайте профессию и, если для этого вам пришлось уехать, возвращайтесь в родной город», - обратился к одиннадцатиклассникам глава Златоуста.

В пятницу, 20 мая, состоялся городской праздник «Парад выпускников – 2022» для учащихся 11 классов школ Магнитогорска. Он проходил в парке у Вечного огня у монумента «Тыл – фронту».

В этом году праздник прошел в 16-й раз и собрал 1870 выпускников со всего города, к ним также присоединились педагоги, родители и первые лица города.

С приветственным словом к участникам «Парада выпускников» обратится глава города Сергей Бердников: «Совсем скоро завершится важный этап вашей жизни, осталось только сдать экзамены. Школьные годы уходят в прошлое, но это не повод грустить, скоро начнется увлекательный период студенчества, где вы обретете новых друзей и получите новые знания. Впереди у вас большая жизнь, будьте достойными гражданами своей страны, любите Родину и наш родной город».

Мэр пожелал выпускникам хорошо сдать экзамены и после получения профессии возвращаться в родные пенаты: «Желаю вам достойно сдать экзамены и выбрать свой профессиональный путь. Куда бы вас ни забросила судьба, не забывайте о Магнитогорске».

Затем прозвенел последний звонок для школьников. По традиции будущие выпускники произнесли клятву верности родному городу, пообещали приумножать славу Магнитогорска и сделали коллективное селфи.

В пятницу, 20 мая, состоялся «Последний звонок» и в Тимирязевской школе Чебаркульского муниципального района. Торжественная линейка прошла на площади перед школой. В праздничном мероприятии принял участие министр образования и науки региона Александр Кузнецов. В этом году в этой школе выпускаются два класса девятиклассников (31 человек) и один выпускной 11 класс (семь человек), уточнили в минобрнауки.

В школах Челябинского городского округа «Последние звонки» пройдут 25 мая. В этом году в них примут участие 12 тысяч 568 учеников девятых классов и пять тысяч 340 учащихся 11 классов.

Автор: Любовь Юрина
Последний звонок
школа
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19.05.2022 16:27

Мусоросортировочный комплекс и полигон в Магнитогорске готовы к работе

19.05.2022 16:26

В Челябинске в период реконструкции тепловых сетей перекроют движение на Доватора

19.05.2022 16:22

НАТОвский переворот, борьба добра со злом - основные тезисы финского «сепаратиста»

19.05.2022 16:03

LADA стала официальным автомобилем «Шелкового пути»

19.05.2022 15:52

Народный фронт отправил на Донбасс 63 вагона с гуманитаркой

19.05.2022 15:46

Расширенная сеть 4G билайн увеличила возможности клиентов

19.05.2022 15:15

В школах Челябинской области начались «Последние звонки»

19.05.2022 15:10

Вышел со спортплощадки через дверь – уперся в бордюр: парадоксы Челябинска

19.05.2022 15:08

Польские и американские корреспонденты притворяются российскими журналистами

19.05.2022 14:45

В Челябинске начинается сезон капитальных ремонтов сетей

19.05.2022 14:43

Школьникам Магнитогорска повара не докладывали порции. Возбуждены дела

19.05.2022 14:38

Челябинская «семерка» вернулась на Российскую

19.05.2022 14:13

«Белый журавлик» учится летать, или Как одна девочка поменяла порядок кастинга

19.05.2022 13:55

В Ленинском районе продолжается масштабное благоустройство

19.05.2022 13:47

ВТБ увеличил розничный портфель рублевых сбережений на 450 миллиардов рублей

19.05.2022 13:46

Минздрав Челябинской области возглавила Агата Ткачева

19.05.2022 13:14

Азовец Паламарчук доставлен в СИЗО Ростова

19.05.2022 13:00

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления

19.05.2022 12:42

В 2022 году в Челябинской области построят 13 детсадов и семь школ

19.05.2022 12:33

Челябинцам устроили «ловушку» возле института путей сообщения

19.05.2022 12:30

Экспедиция «Донбасс -3» отправилась из Челябинска в Ясиноватую

19.05.2022 12:28

В Магнитогорске назначен новый прокурор

19.05.2022 12:24

ММК презентует свои достижения на рынке трубной продукции участникам общероссийской конференции

19.05.2022 12:10

Экс-чиновника из Чесмы, который получил взятку ячменем, оставили на свободы

19.05.2022 11:50

В Челябинской области увеличат размер выплаты на приобретение газового оборудования

19.05.2022 11:48

Могут, когда захотят: беседка на Пермской обрела новую крышу и сменила место жительства

19.05.2022 11:31

«Фотофест-2022» в Историческом музее: первые итоги и впечатления