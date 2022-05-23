В Челябинской области продолжаются «Последние звонки»

В субботу, 21 мая, последний звонок прозвучал для более, чем двух тысяч старшеклассников Златоустовского городского округа (Челябинская область).

«Школьные годы позади, впереди интересная студенческая жизнь. Я не буду говорить, что все будет легко. Но есть то, что всегда будет опорой - это ваши знания, умение различать добро и зло, ставить амбициозные цели и, конечно, добиваться результата. Всему этому вас научили родители и педагоги. Сегодня хороший повод сказать им спасибо», - обратился к выпускникам глава города Максим Пекарский.

Мэр вспомнил свой выпускной в далёком 90-м. «Столько лет прошло, а нынешние ребята такие же: вроде бы уже совсем взрослые, а по глазам видно - нет, пока ещё дети», - поделился наблюдения за одноклассниками глава.

Максим Пекарский пожелал нынешним выпускникам успешного поступления в те учебные заведения, что вы выбрали. «Получайте профессию и, если для этого вам пришлось уехать, возвращайтесь в родной город», - обратился к одиннадцатиклассникам глава Златоуста.

В пятницу, 20 мая, состоялся городской праздник «Парад выпускников – 2022» для учащихся 11 классов школ Магнитогорска. Он проходил в парке у Вечного огня у монумента «Тыл – фронту».

В этом году праздник прошел в 16-й раз и собрал 1870 выпускников со всего города, к ним также присоединились педагоги, родители и первые лица города.

С приветственным словом к участникам «Парада выпускников» обратится глава города Сергей Бердников: «Совсем скоро завершится важный этап вашей жизни, осталось только сдать экзамены. Школьные годы уходят в прошлое, но это не повод грустить, скоро начнется увлекательный период студенчества, где вы обретете новых друзей и получите новые знания. Впереди у вас большая жизнь, будьте достойными гражданами своей страны, любите Родину и наш родной город».

Мэр пожелал выпускникам хорошо сдать экзамены и после получения профессии возвращаться в родные пенаты: «Желаю вам достойно сдать экзамены и выбрать свой профессиональный путь. Куда бы вас ни забросила судьба, не забывайте о Магнитогорске».

Затем прозвенел последний звонок для школьников. По традиции будущие выпускники произнесли клятву верности родному городу, пообещали приумножать славу Магнитогорска и сделали коллективное селфи.

В пятницу, 20 мая, состоялся «Последний звонок» и в Тимирязевской школе Чебаркульского муниципального района. Торжественная линейка прошла на площади перед школой. В праздничном мероприятии принял участие министр образования и науки региона Александр Кузнецов. В этом году в этой школе выпускаются два класса девятиклассников (31 человек) и один выпускной 11 класс (семь человек), уточнили в минобрнауки.

В школах Челябинского городского округа «Последние звонки» пройдут 25 мая. В этом году в них примут участие 12 тысяч 568 учеников девятых классов и пять тысяч 340 учащихся 11 классов.