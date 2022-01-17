В Челябинской области пройдут сборы резервистов БАРС

В Центральном военном округе (ЦВО) в период с 24 по 26 января пройдут сборы с резервистами боевого армейского резерва (БАРС) страны. Для отработки учебно-боевых задач задействуют полигоны в 12 регионах, в том числе в Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, участники сборов помимо курса общевоинской подготовки, изучат устройство и боевые возможности вооружения и военной техники. Также резервисты примут участие в практических тренировках по приведению в различные степени боевой готовности, выполнят упражнения стрельб из стрелкового оружия.

Военными комиссариатами субъектов РФ в границах дислокации ЦВО заключено около девяти тысяч контрактов с гражданами для прохождения службы в БАРС.

Резервистам государство гарантирует соответствующие выплаты. Так, за трое суток на занятиях офицер получит до 10 тысяч рублей, сержант-солдат до пяти тысяч рублей. За 30 суток пребывания на военных сборах офицер получит от 30 до 75 тысяч рублей, солдат до 25 тысяч рублей. Желающим принять участие в проекте достаточно обратиться в военкомат по месту жительства, предоставить документы и пройти медицинское освидетельствование.