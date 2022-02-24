В Челябинской области расширили круг льготников на установку внутридомового газового оборудования

В Челябинской области расширен круг льготников, которые смогут получить компенсацию на приобретение и установку внутридомового газового оборудования.

Соответствующий законопроект, разработанный по поручению губернатора Алексея Текслера, рассмотрели депутаты Законодательного собрания 24 февраля 2022 года.

Как сообщила министр социальных отношений Ирина Буторина, законопроектом предлагается расширить круг лиц, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты на приобретение и установку внутридомового газового оборудования.

Категория расширяется за счет инвалидов I и II групп (если они являются собственниками жилых помещений и имеют среднедушевой доход, размер которого не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения) и совместно проживающих пенсионеров (оба должны быть не младше 65 лет и один из них (или оба) - собственник жилых помещений).

Планируется, что за счет расширения круга лиц право на единовременную социальную выплату приобретут еще порядка 4,5 тысячи человек. На реализацию «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с установкой внутридомового газового оборудования» на 2022 год в областном бюджете запланированы средства в размере 109,9 миллиона рублей.

Расчетная потребность в дополнительных средствах областного бюджета на 2022 год на указанные цели составляет 274,05 миллиона рублей.

Первоначально финансирование указанных расходов может осуществляться в пределах

имеющегося объема средств областного бюджета. По итогам работы в первом полугодии 2022 года будет проведен анализ исполнения бюджета, в результате которого будут подготовлены предложения по определению источника финансирования данных расходов во втором полугодии текущего года.

Поскольку полномочия по назначению единовременной социальной выплаты на установку внутридомового газового оборудования переданы органам местного самоуправления, соответствующие изменения внесены в части расширения перечня категорий и в областной закон «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан».

«Своевременное расширение категорий получателей данной меры поддержки в рамках проведения догазификации в регионе законопроект», - подчеркнул председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев. Спикер напомнил, что ранее эта мера поддержки была дополнительно предоставлена одиноко проживающим получателям пенсии (которые достигли возраста 55 и 60 лет соответственно женщины и мужчины) и семьям с детьми-инвалидами и многодетным семьям, доход в которых не превышает двукратную величину прожиточного минимума на человека. Первоначально льгота предоставлялась только ветеранам Великой Отечественной войны.

Законопроект принят в первом и третьем чтении, минуя процедуру второго чтения.

ДЛЯ СПРАВКИ

Президент РФ Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию в апреле 2021 года, обозначил приоритетную важность бесплатной газификации домов, расположенных в непосредственной близости от внутрипоселковых газопроводов.

Новая мера социальной поддержки – выплата на приобретение внутридомового газового оборудования и оплаты работ по его установке – была введена 2021 году.

Льготникам компенсируют затраты на покупку и установку газового оборудования в размере 60 тысяч рублей.

Для того чтобы оформить единовременную социальную выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства и встать на учет. Выплата предоставляется после завершения работ по установке внутридомового газового оборудования и заключения договора поставки газа.

Губернатор поручил главам муниципальных образований оказать южноуральцам помощь по сбору пакета документов и оформлению заявок на подключение к газу, а также усилить информационную работу.

В 2022 году на Южном Урале планируется догазифицировать 19 тысяч 665 домовладений, в 2023 году – 61 тысячу, в 2024 году – четыре тысячи домовладений.