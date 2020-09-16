В Челябинской области растет число выявляемых за сутки случаев ковида среди школьников

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 среди школьников, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Всего с начала учебного года в регионе подтверждено 32 случая ковида у учащихся.

Об этом сообщает пресс-служба минздрава региона.

По данным министерства, всего за сутки в области подтверждено 79 новых случаев коронавируса, в том числе у семи школьников. Сутками ранее было зарегистрировано пять инфицированных учащихся. Число детей, заболевших ОРВИ, значительно больше.

По состоянию на 16 сентября по предписанию Роспотребнадзора остается закрытым только один класс в школе, где был выявлен случай коронавируса среди учащихся.

Школьники еще трех закрытых ранее классов, в том числе в школе №123 Старокамышинска, приступили к занятиям.

Как рассказала агентству родительница, у всех детей отрицательные тесты на коронавирус, во вторник дети приступили к занятиям в школе. Новых заболевших среди учащихся этого класса нет.

Напомним, в первые две недели в области полностью закрывали класс на карантин в случае выявления хотя бы одного школьника с подозрением на коронавирусную инфекцию. Согласно новому алгоритму действий, теперь классы не отправляют в полном составе на дистанционное обучение в случае подтверждения единичных случаев коронавируса среди учащихся. Изолировать будут лишь школьников из близкого круга контактных с инфицированным.

«Если ребенок заболел, не надо отправлять его в образовательное учреждение, - предупреждают южноуральских родителей. - Если в семье имеется больной с инфекцией (в том числе коронавирусной), контактных также не следует отправлять».

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки обследовано три тысячи 604 жителя (днем ранее - две тысячи 947 жителей. Исследования на COVID-2019 проводятся в 21 лаборатории, расположенной в пяти муниципальных образованиях области - Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске.