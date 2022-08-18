18.08.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников
18.08.2022
Челябинский театр современного танца открывает сезон
18.08.2022
«Сердце отдаю детям»: южноуральские педагоги вышли в финал всероссийского конкурса
18.08.2022
В Челябинске в одном проекте объединят народный танец и хип-хоп
18.08.2022
Школьникам и студентам вновь предоставят скидки на поездки в электричках
18.08.2022
Челябэнерго обеспечил надежное электроснабжение 15 почтовых отделений на юге Челябинской области
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников
17.08.2022
За сутки заболело ковидом 311 южноуральцев, выздоровело 280, умер один
16.08.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки остается больше числа выздоровевших
15.08.2022
Суточное число заболевших ковидом в Челябинской области за выходные выросло на четверть
12.08.2022
За сутки в Челябинской области заболели ковидом 236 человек, а выздоровели 103
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022