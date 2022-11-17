17.11.2022
В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
17.11.2022
Сергей Васильев: Я младше Челябинска на 200 лет
17.11.2022
Два старинных здания на челябинской Кировке включили в госреестр охраны ОКН
17.11.2022
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за босого мальчика в Южноуральске
17.11.2022
Представитель ММК презентовал в столице новые виды продукции комбината для автопрома
16.11.2022
В шести городах Челябинской области объявлены НМУ
В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией
15.11.2022
В Челябинской области за сутки заболело ковидом 92 человека, умерло четверо
14.11.2022
Смертность от ковида в Челябинской области продолжает снижаться
12.11.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки выросло на 1,1%
09.11.2022
Суточное число заболевших ковидом южноуральцев выросло впервые за 1,5 месяца
Госдума и Совет Федерации одобрили закон о едином детском пособии
16.11.2022
Волонтеры «Единой России» помогают эвакуированным жителям Херсона
16.11.2022
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022