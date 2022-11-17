В Челябинской области растет заболеваемость коронавирусной инфекцией

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 101 жителя , что на 4,1% больше показателя предыдущего дня (накануне выявлено 97 инфицированных, еще днем ранее - 92). Среди заболевших шесть школьников, их число также увеличивается (накануне ковид выявлен у пяти учеников).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровело 199 пациентов с коронавирусом (днем ранее – 166 человек).

За прошедшие сутки ковид оборвал жизни двоих жителей, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее умерло четверо).

Всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 392 тысячи 277 человек, сумели справиться с ковидом 381 тысяча 186 жителей.

С начала пандемии скончалось девять тысяч 400 пациентов с коронавирусом, из них непосредственно от ковидной пневмонии - восемь тысяч 121 житель и от иных заболеваний - одна тысяча 279 человек.

По состоянию на 17 ноября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции одна тысяча 649 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 749 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.