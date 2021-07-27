В Челябинской области регистрируется рост ковидных пневмоний

В Челябинской области увеличивается число регистрируемых ковидных пневмоний и регистрируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 среди жителей от 30 лет и старше.

«За прошедшую, 29-ю, неделю зарегистрировано 437 COVID-2019 пневмоний, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 7,2%», - сообщили в управлении Роспотребнадзора региона.

Рост числа заболевших отмечается среди жителей старше 30 лет. Наибольший прирост – в группе от 50 до 65 лет (на 15%). Растет число заболевших среди южноуральцев старше 65 лет (на 8%) и в группе от 30 до 49 лет (на 6%).

Продолжает расти и заболеваемость коронавирусной инфекцией. Наибольший рост в группе 18-29 лет – в 1,13 раз. При этом число случаев ковида среди школьников уменьшилось: 7-14 лет – в 1,2 раза, подростки 15-17 лет – 1,1 раза

В целом, эпидемическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области сохраняется неблагополучной. За неделю Роспотребнадзор вынес 781 предписание, в том числе в медорганизации для наблюдения – 645, в медорганизации в связи с заносом – 44, в негосударственные организации– 37, на промпредприятия – 13, в дошкольные учреждения – 11, коммунальные объекты – 4, в учебные заведения – три, прочие – 11.

Напомним, накануне установлен новый антирекорд по количеству южноуральцев, умерших за сутки от ковидной пневмонии (16 человек). С начала пандемии скончались три тысячи 345 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 87 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 258 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

С начала пандемии лабораторно подтверждено 73 тысячи 618 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 136 человек.