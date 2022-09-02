В Челябинской области реконструируют три объекта теплоснабжения

Челябинская область получит 874 миллиона рублей на реконструкцию и модернизацию трех объектов теплоснабжения.

Соответствующая заявка региона была одобрена правительственной комиссией по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина.

одобрила заявку Челябинской области на реконструкцию и модернизацию трех объектов теплоснабжения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер представил три проекта по реконструкции и модернизации объектов теплоснабжения в Челябинске, Магнитогорске и Миассе, сообщает телеграм-канал главы региона.

«В ходе реализации проектов пройдет замена тепловых сетей Челябинска и Миасса, а также модернизация пиковой котельной в Магнитогорске. Общий объем финансирования составит 874 миллиона рублей, из них 698,5 миллиона рублей – средства из Фонда национального благосостояния. Фондом ЖКХ проекты рассмотрены и одобрены», – отметил Алексей Текслер.

Проекты предусматривают реконструкцию тепловых сетей общей протяженностью 4,5 километра в Челябинске и Миассе, а также замену котла мощностью 100 Гкал/ч на пиковой котельной в Магнитогорске, введенной в эксплуатацию в 1989 году.

Напомним, Челябинская область стала одним из первых регионов в стране, кто воспользовался новым инструментом поддержки – льготным займом из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).