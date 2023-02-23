23.02.2023
Жителей и гостей Челябинска в Историческом музее ждет «Уральское чудо. Каменный цветок»
23.02.2023
Молодые полицейские Челябинской области рассказали о своем выборе
23.02.2023
Досрочно прекращены полномочия депутата ЗСО Челябинской области
22.02.2023
На трассе Челябинск - Екатеринбург ограничат движение 24 февраля
22.02.2023
Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте
22.02.2023
На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование
Из Челябинской области в ДНР «Единая Россия» отправила десять тонн гуманитарного груза
22.02.2023
Из Челябинска на Донбасс отправится очередная партия гуманитарной помощи
21.02.2023
Из Челябинской епархии в зону СВО отправились особенные пряники, сало, окопные свечи
21.02.2023
Народный фронт в Челябинской области отметил Владимир Путин
20.02.2023
Иван Охлобыстин: Наша с вами помощь бойцам поможет приблизить Победу
МЧС опровергает сообщение об объявлении воздушной тревоги
22.02.2023
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023