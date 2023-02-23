Из Челябинской области в ДНР «Единая Россия» отправила десять тонн гуманитарного груза

В Челябинской области сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, «Единая Россия» отправила десять тонн гуманитарного груза в подшефные города Донецкой Народной республики – Ясиноватую и Волноваху.

В составе груза - средства первой необходимости, личной гигиены, продукты питания и теплые вещи, отмечает телеграм-канал регионального отделения партии.

Подарки для защитников и женщин Донбасса собрал женский актив Челябинской области, весь процесс формирования и сборки проходил под руководством координатора партийного проекта «Женское движение Единой России» Ирины Гехт.

«Особенность этого конвоя в том, что его состав сформирован «Женским движением Единой России»». Это и подарки нашим бойцам, подарки жителям городов Ясиноватая и Волноваха, и подарки женщинам, чьи сыновья, мужья и братья защищают свою землю. На самом деле это был такой всенародный клич, когда все женщины откликнулись: вязали, шили и формировали эти подарки. Я думаю, что это не последний конвой, который формируют женщины Челябинской области», - отметила Ирина Гехт.