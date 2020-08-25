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В Челябинской области скончались еще пять человек с коронавирусной инфекцией

Общество
Сегодня, 11:39
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Автор: 
Инна Шемаева

За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано еще пять новых случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Количество жертв пандемии в регионе достигло 344 человек.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, у всех заболевших диагноз «ковид» был сопутствующим.

Самому молодому южноуральцу, который пополнил список жертв пандемии было 55 лет. У него медики также диагностировали дилятационную кардиомиопатию и хроническую сердечную недостаточность.

69-летний мужчина скончался от болезни Паркинсона и гипертонической болезни.

У 84-летней жительницы области помимо «ковида» была атеросклеротическая болезнь сердца и мелкоочаговый кардиосклероз. Этот неутешительный список пополнили 82-летняя и 78-летняя женщина. Обе страдали гипертонической болезнью.

Напомним, в Челябинской области до шестого сентября действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.

При первых признаках недомогания нужно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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