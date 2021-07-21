В Челябинской области снизились темпы вакцинации от коронавируса, что связано с недостаточным количеством поставок препаратов в регион на прошлой неделе.

Об этом сообщила сегодня, 21-го июля, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Мы достаточно хорошо идем по проценту использования вакцины (показатель составляет 97 процентов), но совершенно точно, что для сохранения максимальных темпов, которых мы достигали при достаточном уровне препаратов (18 с половиной тысяч вакцинаций в сутки), нам ее не хватает. Сегодня показатель составляет четыре с половиной тысячи вакцинаций за сутки. Думаю, что в ближайшее время темпы прививочной кампании нарастут, так как за последнее время мы получили две большие партии», - отметила Ирина Гехт.

По ее словам, на сегодняшний день в Челябинскую область поступило в общей сложности 686 тысяч 360 компонентов вакцин против коронавирусной инфекции (в том числе по линии ФМБА – 55 тысяч 580 комплектов), что составляет 42,5 процента от общей потребности.

Преимущественно в регион поставляют «Гам-Ковид-Вак» («Спутник»). Других вакцин поступает значительно меньше: 17 с половиной тысяч комплектов «ЭпиВАКа» и всего семь тысяч 800 – «КовиВАКа».