В Челябинской области снизились темпы вакцинации от коронавируса

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

Информационное
агентство

Коронавирус
Жизнь на минималках
На житейских перекрестках
«Полет» нормальный?
Намудрили
Деревья в провода
Федерация
Политика
Экономика
Общество
Культура
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

Отправить новость
ФедерацияПолитикаЭкономикаОбществоКультураСреда обитанияСпортПроисшествияЕсть мнениеИнтервьюКрупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На пешеходной зоне улицы Кирова в Челябинске сегодня, 21 июля, состоялось открытие стел
21.07.2021

На Кировке появилась стела с обратным отсчетом до выборов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Трехгорный (Челябинская область) стал лауреатом конкурса «Школы Росатома» на лучшую организацию о
21.07.2021

Пять школьников Трёхгорного поучаствуют в отраслевой смене «Росатома» для одарённых детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области с начала текущего года коронавирус стал причиной смерти около двух тысяч че
Коронавирус
Коронавирус
21.07.2021

В Челябинской области с начала года коронавирус унес около двух тысяч жизней
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 20 июля, многие областные СМИ с подачи Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курга
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
21.07.2021

Конопля да не та: в «Коелгинском» уже второй год выращивают эту царицу полей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Выплаты материальной помощи в размере десяти тысяч рублей пострадавшим в результате пожаров жител
Лесные пожары
Лесные пожары
21.07.2021

Выплаты единовременной матпомощи погорельцам Карталинского района завершатся 21 июля
Новости
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2021

В Челябинской области снизились темпы вакцинации от коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2021

Челябинский зоопарк выбирает лучшие имена братцам-рысятам
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2021

Об особенностях реализации челябинской стратегии социально-экономического развития узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2021

Анонсы событий и мероприятий на 22 июля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2021

В Златоусте на городской свалке произошел выброс метана
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2021

Жительница Трёхгорного спасла от гибели голубя, запутавшегося в верёвке
коронавирус
Вакцинация
Ирина Гехт
Общество
21.07.2021 18:03

В Челябинской области снизились темпы вакцинации от коронавируса

В Челябинской области снизились темпы вакцинации от коронавируса, что связано с недостаточным количеством поставок препаратов в регион на прошлой неделе.

Об этом сообщила сегодня, 21-го июля, первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Мы достаточно хорошо идем по проценту использования вакцины (показатель составляет 97 процентов), но совершенно точно, что для сохранения максимальных темпов, которых мы достигали при достаточном уровне препаратов (18 с половиной тысяч вакцинаций в сутки), нам ее не хватает. Сегодня показатель составляет четыре с половиной тысячи вакцинаций за сутки. Думаю, что в ближайшее время темпы прививочной кампании нарастут, так как за последнее время мы получили две большие партии», - отметила Ирина Гехт.

По ее словам, на сегодняшний день в Челябинскую область поступило в общей сложности 686 тысяч 360 компонентов вакцин против коронавирусной инфекции (в том числе по линии ФМБА – 55 тысяч 580 комплектов), что составляет 42,5 процента от общей потребности.

Преимущественно в регион поставляют «Гам-Ковид-Вак» («Спутник»). Других вакцин поступает значительно меньше: 17 с половиной тысяч комплектов «ЭпиВАКа» и всего семь тысяч 800 – «КовиВАКа».

«Весьма активно идет запись на вакцинацию через портал госуслуг (на две недели вперед уже все расписано) и в медицинских организациях. При достаточном количестве вакцины мы продолжаем прививать граждан в торгово-развлекательных центрах, садовых товариществах, жилых кварталах, в которых поставить прививки желает достаточно большое количество людей. Надо сказать, многие южноуральцы активизировались, что вызвано периодом отпусков, и теми требованиями, которые предъявляются сегодня к отдыхающим, и той эпидситуацией, которая есть в регионе и которая характеризуется ростом заболеваемости», - сообщила Ирина Гехт.

Автор: Евгения Александрова
коронавирус
Вакцинация
Ирина Гехт
Отправляйте свежие новости
Станьте соавтором нашего канала!
Отправить новость
Читайте Урал Пресс Информ в
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На пешеходной зоне улицы Кирова в Челябинске сегодня, 21 июля, состоялось открытие стел
21.07.2021

На Кировке появилась стела с обратным отсчетом до выборов

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Трехгорный (Челябинская область) стал лауреатом конкурса «Школы Росатома» на лучшую организацию о
21.07.2021

Пять школьников Трёхгорного поучаствуют в отраслевой смене «Росатома» для одарённых детей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области с начала текущего года коронавирус стал причиной смерти около двух тысяч че
Коронавирус
Коронавирус
21.07.2021

В Челябинской области с начала года коронавирус унес около двух тысяч жизней
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Вчера, 20 июля, многие областные СМИ с подачи Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курга
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
21.07.2021

Конопля да не та: в «Коелгинском» уже второй год выращивают эту царицу полей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Выплаты материальной помощи в размере десяти тысяч рублей пострадавшим в результате пожаров жител
Лесные пожары
Лесные пожары
21.07.2021

Выплаты единовременной матпомощи погорельцам Карталинского района завершатся 21 июля
Коронавирус
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2021

В Челябинской области с начала года коронавирус унес около двух тысяч жизней
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2021

Ирина Гехт: Летнее оздоровление детей в этом году приблизится к доковидному уровню
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2021

В Челябинской области за неделю выявили 496 случаев внебольничной пневмонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.07.2021

Коечный фонд для ковидных южноуральцев заполнен более чем на 96 процентов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В отношении замминистра экологии Челябинской области Виталия Безрукова возбуждено уголовное дело
Происшествия

Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий

20.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 20 июля, задержан замминистра экологии области Виталий Безруков, а в минист
Происшествия

В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков

20.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Строящуюся в Челябинске, вдоль КРК «Мегаполис», набережную реки Миасс уже вовсю облюбовали горожа
Общество

Строящуюся в Челябинске набережную за «Мегаполисом» уже облюбовали горожане

19.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
За пять лет - с 2015 по 2020 годы - число мест в санаториях Челябинской области уменьшилось на 9,
Общество

За 5 лет число мест в санаториях Челябинской области сократилось почти на 10%

19.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Строительство домов для жителей поселков Джабык и Запасное (Карталинский район, Челябинская облас
Происшествия

В августе начнут строить дома для пострадавших от пожара жителей Карталинского района

18.07.2021
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может спровоцировать рост сердечно-сосудистых заболеван
Общество

Спровоцирует ли пандемия коронавируса рост сердечно-сосудистых заболеваний

16.07.2021
Информационное агентство
Новости Челябинска и Челябинской области
18+
Федерация
Политика
Экономика
Культура
Общество
Среда обитания
Спорт
Происшествия
Есть мнение
Интервью
Крупным планом

Адрес редакции:

  • г. Челябинск, ул. Монакова, д.33, офис 2

E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

E-mail по вопросам рекламы:

  • rek@uralpress.ru

Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

Разделы:

При использовании информационных материалов агентства обязательно наличие активной гипертекстовой ссылки, не закрытой от поисковых систем

Редакция не несет ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности,если такая информация содержится в комментариях читателей.

Политика обработки персональных данных

Сетевое издание информационное агентство "Урал-пресс-информ".

Эл №ФС77-52356 от 28.12.2012г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

© С 1997г. региональное информационно-аналитическое независимое агентство "Урал-пресс-информ"

Главный редактор - Поволоцкая И.И.

Учредитель Иванова Г.Н.

Яндекс.Метрика

Лента новостей

21.07.2021 18:03

В Челябинской области снизились темпы вакцинации от коронавируса

21.07.2021 16:38

Челябинский зоопарк выбирает лучшие имена братцам-рысятам

21.07.2021 16:30

Об особенностях реализации челябинской стратегии социально-экономического развития узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

21.07.2021 16:09

Четверг в Челябинской области будет жарким

21.07.2021 15:48

На Кировке появилась стела с обратным отсчетом до выборов

21.07.2021 15:35

Анонсы событий и мероприятий на 22 июля

21.07.2021 15:22

В Златоусте на городской свалке произошел выброс метана

21.07.2021 15:21

Жительница Трёхгорного спасла от гибели голубя, запутавшегося в верёвке

21.07.2021 15:03

В Трехгорном стены зданий украшаются граффити

21.07.2021 15:03

Врач-инфекционист рассказал о мерах предосторожности для прошедших вакцинацию

21.07.2021 14:58

Пять школьников Трёхгорного поучаствуют в отраслевой смене «Росатома» для одарённых детей

21.07.2021 14:56

Главного инженера водоканала Копейска оставили в СИЗО

21.07.2021 14:19

В Магнитогорске задержан мужчина, устроивший разбойное нападение

21.07.2021 14:17

В Челябинской области с начала года коронавирус унес около двух тысяч жизней

21.07.2021 14:09

В Аргаяшском районе полиция пресекла продажу немаркированной алкогольной и табачной продукции

21.07.2021 13:59

В Челябинской области за взятку задержан замдиректора промышленного предприятия

21.07.2021 13:30

В Челябинской области в красивую дату августа обещают свадебный бум

21.07.2021 13:16

Конопля да не та: в «Коелгинском» уже второй год выращивают эту царицу полей

21.07.2021 12:55

Выплаты единовременной матпомощи погорельцам Карталинского района завершатся 21 июля

21.07.2021 12:23

Ирина Гехт: Летнее оздоровление детей в этом году приблизится к доковидному уровню

21.07.2021 12:02

Виталий Безруков вышел на работу

21.07.2021 11:49

В Челябинской области выпускники все чаще сдают информатику

21.07.2021 11:48

В Челябинской области за неделю выявили 496 случаев внебольничной пневмонии

21.07.2021 11:35

15% на семью: в Госдуме установят предел по субсидиям за коммуналку

21.07.2021 11:18

Коечный фонд для ковидных южноуральцев заполнен более чем на 96 процентов

21.07.2021 11:16

Проблему вывода капитала в России хотят решить конфискацией имущества

21.07.2021 11:14

60% сотрудников Сбера в Челябинской области вакцинировались от COVID-19

21.07.2021 11:01

Облсуд оставил гендиректора «Челябинского авиапредприятия» под домашним арестом

21.07.2021 10:49

В Кыштыме автомобилист насмерть сбил семилетнего мальчика на велосипеде

21.07.2021 10:38

Ватерполистки «Уралочки» готовятся к первому матчу Олимпиады

21.07.2021 10:33

ММК и МегаФон тестируют новые технологии складирования и транспортировки сырья

21.07.2021 10:31

В Советском районе Челябинска ограничили движение

21.07.2021 10:22

В Челябинской области 578 человек заболели коронавирусом после вакцинации

21.07.2021 10:04

Митрополит Алексий вручил врачам Южного Урала «патриаршие» медали за борьбу с ковидом

21.07.2021 10:01

Число заболевших за сутки южноуральцев превысило триста человек

20.07.2021 18:34

Обзор, статистика, сравнение: как проводили метаанализ препарата Ингавирин

20.07.2021 17:23

Банкоматы Сбербанка принимают пластиковые карты на переработку

20.07.2021 17:15

В региональном отделении «СР» прокомментировали заявление Романа Никитина о расформировании фракции

20.07.2021 16:58

Котова решила изменить правила землепользования и застройки Челябинска в интересах садоводов

20.07.2021 16:08

Минэкологии Челябинской области: Ведомство заинтересовано в объективном расследовании дела Безрукова

20.07.2021 16:05

В Челябинске пятилетняя девочка тонула в бассейне, а двух подруг унесло на матрасе

20.07.2021 15:51

В среду синоптики обещают Челябинской области жару и не исключают град

20.07.2021 15:45

Прокуратура обязала мэрию Челябинска провести техническое обследование домов в «немецком квартале»

20.07.2021 15:18

Анонсы событий и мероприятий на 21 июля

20.07.2021 15:10

«Аркаим» объявил сбор старинных рецептов

20.07.2021 14:50

Кома вместо эйфории: в Магнитогорске спасли девочек, отравившихся лекарством

20.07.2021 14:29

В Челябинске состоится показ слезных комедий и сказочной драмы театра «НитьЯ»

20.07.2021 14:24

В Екатеринбурге состоятся два спектакля Театра для души «НитьЯ»

20.07.2021 14:12

Безрукова подозревают в превышении должностных полномочий

20.07.2021 14:08

Молодые челябинцы могут бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ

20.07.2021 14:07

В Златоусте рушится жилой дом: люди паникуют, власти обещают решить проблему

20.07.2021 14:04

Как я болела коронавирусом в Испании и в России

20.07.2021 13:43

В Челябинске ремонтируют трамвайный переезд на Победы – Молодогвардейцев

20.07.2021 13:20

Общественники предложили наказывать антипрививочников за призывы

20.07.2021 12:58

ВИЧ-инфицированных россиян будут лечить новым способом

20.07.2021 12:24

Златоуст осветят тысячи умных фонарей

20.07.2021 12:10

В Челябинске задержан замминистра экологии Виталий Безруков

20.07.2021 11:50

В Челябинской области задержаны браконьеры за охоту в заказнике

20.07.2021 11:49

Светофоры на Университетской набережной перестанут работать «по требованию» пешеходов

20.07.2021 11:33

Заболеваемость ковидом в Челябинской области растет, смертность остается высокой

20.07.2021 11:07

Сотрудники ДПС доставили в больницу младенца, потерявшего сознание

20.07.2021 11:04

Многомиллионный контракт с исправительной колонией в Челябинске заключен с нарушениями

20.07.2021 10:53

ВТБ начинает принимать пожертвования для южноуральского благотворительного фонда

20.07.2021 10:42

Глава Челябинска поблагодарила Сергея Антипова за поддержку садоводов

20.07.2021 10:30

Проект «Грани.Out» ломает стереотипы и воспевает свободу самовыражения

20.07.2021 10:27

Челиндбанк проводит акцию по ипотечному кредитованию

20.07.2021 10:18

Глава Челябинска поздравила мусульман с Курбан-байрамом

20.07.2021 09:48

В Челябинске запланирована реконструкция 25 трамвайных платформ

20.07.2021 09:05

Областная больница Чебаркуля обзавелась современным компьютерным томографом

20.07.2021 08:54

В Челябинске отключили светофоры на перекрестках

20.07.2021 00:05

Анонсы событий и мероприятий на 20 июля

19.07.2021 21:23

В Челябинской области 31 кандидат выдвинулся на выборы в Госдуму

19.07.2021 19:08

Общество слепых проверило качество тактильной плитки на челябинской улице

19.07.2021 18:56

В Челябинске ликвидировано одно из мест подтоплений

19.07.2021 17:43

В ЮУрГУ состоялся юбилейный выпуск слушателей Военного учебного центра

19.07.2021 17:24

День поля на Южном Урале: современная техника и лучшие племенные животные

19.07.2021 17:21

Челябинские общественники Елена Вахтина и Владимир Казанцев будут участвовать на выборах в Госдуму

19.07.2021 16:44

ЮУрГУ стал лучшим вузом Урала в рейтинге российских университетов

19.07.2021 16:25

Челябинские «управляйки» не хотят косить траву

19.07.2021 16:07

Во вторник в Челябинской области жарко и без осадков

19.07.2021 16:06

В Челябинске пять предприятий попали под антиковидные санкции

19.07.2021 16:05

Артисты ансамбля танца «Урал» одержали победу в международном хореографическом конкурсе в Болгарии

19.07.2021 15:53

Челябинцы еще успевают принять участие в акции «Год бесплатного электричества»

19.07.2021 15:48

В Челябинске безработных становится меньше, а самозанятых больше

19.07.2021 15:47

К 2023 году в Челябинске построят 10 детских садов и 12 школ

19.07.2021 15:36

Жители Челябинска предпочитают жаловаться в городскую администрации, а не в районные

19.07.2021 15:35

В Карабаше и Кыштыме презентовали новые спортивные и социальные объекты

19.07.2021 15:21

В Челябинске сносят посты ДПС

19.07.2021 15:17

Жителям Вахрушево, чьи дома изрешетил град, советуют восстанавливать крыши за свой счет

19.07.2021 15:09

Вице-премьеры правительства РФ стали кураторами федеральных округов

19.07.2021 14:56

В Челябинской области снова пресечены продажи фальшивых антиковидных справок

19.07.2021 14:33

ВТБ нарастил выдачи цифровых кредитных карт в 1,5 раза

19.07.2021 14:29

Жара вернулась на Южный Урал и продержится до воскресенья

19.07.2021 14:24

Александр Астахов: Новые общественные пространства Челябинска сформируются в срок

19.07.2021 14:13

Пострадавшим от ЧС предложили простить долги

19.07.2021 13:54

В России прогнозируют рост цен на ОСАГО

19.07.2021 13:44

Челябинские власти следят за сетевиками

19.07.2021 13:42

Одна школа и десять детсадов: в администрации Челябинска рассмотрели ход строительства

19.07.2021 13:36

Десятка за прививку: в России хотят поддержать вакцинировавшихся пенсионеров

19.07.2021 12:54

Готовность Челябинска к новому отопительному сезону проверяет городская комиссия