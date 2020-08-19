В Челябинской области снова зарегистрировано снижение уровня заболеваемости Covid-19

Уровень заболеваемости коронавирусом в Челябинской области продолжает снижаться. По данным на 19 августа в регионе подтверждено 73 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 74).

На утро 19 августа в регионе подтвержден 13521 случай заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом сейчас насчитывается 3225 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 199 человек.

Все южноуральцы с подтвержденным коронавирусом находятся в инфекционных отделениях и изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа в регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательное соблюдение масочного режима в общественных местах, соблюдение требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции и повышенной настороженности к признакам заболеваний.