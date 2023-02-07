В Челябинской области сохраняется базовый уровень готовности

В Челябинской области сохраняется режим «уровень базовой готовности», введенный 19 октября 2022 года в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина.

В настоящий момент в регионе сохраняется в целом стабильная ситуация, отметил губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по обеспечению базового уровня готовности.

Участники обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов в области, в том числе промышленной и транспортной инфраструктуры.

Глава региона отметил скрупулезную оперативную деятельность региональных служб правопорядка. «И в целом, надо сказать, что в настоящий период ситуация остается стабильной, но вопросы безопасности социальных объектов, объектов промышленной и транспортной инфраструктуры являются первоочередными», - подчеркнул губернатор.

Участники штаба также рассмотрели вопрос организации охраны военкоматов и призывных пунктов.

Напомним, 19 октября 2022 года Владимир Путин подписал Указ №757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756».

Во исполнение Указа в Челябинской области был введен режим «уровень базовой готовности». Был создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители Минобороны РФ, руководители региональных органов МВД и МЧС, ФСБ, Росгвардии, а также представители органов публичной власти.

В регионе усилили охрану стратегических объектов - оборонных предприятий, промышленных объектов, гидросооружений, объектов электро- и теплоэнергетики.