В Челябинской области стартовала акция «Ёлка желаний»

В Челябинской области запущена Всероссийская акция «Ёлка желаний». Старт дали первые лица региона. К акции также присоединились члены областного правительства, главы районов и муниципальных образований.

В Челябинской области «Ёлка желаний» проходит третий год по инициативе губернатора. В этом году исполнятся желания не только юных южноуральцев, но и мечты старшего поколения.

«Дорогие друзья, мы сегодня даем старт замечательной, доброй и уже традиционной акции «Ёлка желаний», - отметил губернатор Алексей Текслер. - В первую очередь, мы исполним детские желания. Нам всем хочется, чтобы детские мечты обязательно сбывались, особенно в канун Нового года».

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Алексей Текслер исполнит мечту 13-летнего Артёма из Челябинск, который попросил сертификат в магазин электроники и цифровой техники, а 7-летней Варваре из с. Верхняя Санарка Пластовского района губернатор подарит планшет. Ирина Текслер сняла шар с желанием 75-летней Татьяны Викторовны из Челябинска и подарит ей швейную машину.

Председатель Законодательного собрания области Александр Лазарев снял шар с елки с новогодним желанием 14-летней Марии из Сосновского района и подарит ей смартфон. «Елка желаний» уже стала замечательной традицией, она дарит детям и взрослым веру в то, что новогодние чудеса действительно возможны, - прокомментировал участие в акции Александр Лазарев. -Исполню мечту Марии из Сосновского района. Маше 14 лет, она живет с мамой. Мечтает о новом смартфоне, чтобы быть всегда на связи и чтобы мама не волновалась. В ближайшие дни навещу Машу и ее маму и, конечно, подарю ей новогодний подарок».

Вице-спикер Константин Струков исполнит мечты девятилетнего-летнего Андрея о радиоуправляемом вертолете и его сестры Виктории о планшете. Дети проживают в Кизильском районе. Вице-спикер Вадим Ромасенко подарит ощущение праздника 8-летней Лизе из Троицка, подарив планшет.

«Также в этом году мы пригласили к участию в акции и старшее поколение наших земляков, кто нуждается в заботе, они также ждут новогоднего чуда», - подчеркнул Алексей Текслер.

Вице-спикер Юрий Карликанов исполнит мечту Людмилы Ивановны из Курчатовского района. Бывший педагог мечтает о планшете, чтобы связываться со знакомыми ей людьми и быть в курсе событий, происходящих в стране и за рубежом. Вице-спикер Анатолий Еремин выступит в роли Деда Мороза для Валентины Ивановны из Сосновского района, которой подарит телевизор.

Главе города Магнитогорска Сергею Бердникову в этом году достался шар с желанием девочки Миланы, которая мечтает о новом велосипеде. И в этот Новый год градоначальник исполнит мечту ребенка.

Алексей Текслер поблагодарил всех, кто принимает участие в акции «Ёлка желаний» и пригласил всех неравнодушных южноуральцев присоединиться к ней: «Дорогие коллеги, я благодарю вас за участие в акции, она будет продолжена во всех муниципалитетах Челябинской области. Я приглашаю всех неравнодушных граждан к участию в этой акции».

«Ёлка желаний» пройдет в каждом муниципалитете Челябинской области. До наступления Нового года южноуральцы получат свои заветные подарки.