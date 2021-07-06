06.07.2021
Челябинское УФАС возбудило два дела на МКУ из-за парковок
06.07.2021
«Вовка из Сороковки» Озёрского театра кукол - победитель конкурса «Росатома»
06.07.2021
В Челябинске силовики нашли 28 закладок с героином
06.07.2021
ВТБ Лизинг стал партнером спецтехники Амкодор, КМЗ, МТЗ в Кургане
06.07.2021
В Челябинске пожарные спасли из задымленной квартиры детей
06.07.2021
В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом
В Челябинской области свадебный бум в этом году придется на День семьи, любви и верности
06.07.2021
В Челябинской области семьям-долгожителям вручат медали «За любовь и верность»
26.05.2021
В Челябинской области появились свои Сократ, Спартак и Адам
18.03.2021
В Челябинской области число свадеб растет, разводов – сокращается
17.03.2021
Влюбленные южноуральцы сыграют полторы сотни свадеб в день весеннего равноденствия
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 2 и 3 июля
02.07.2021
Какой будет погода в июле на Южном Урале
01.07.2021