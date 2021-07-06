В Челябинской области свадебный бум в этом году придется на День семьи, любви и верности

В День семьи, любви и верности, восьмого июля, свой брак зарегистрируют 152 пары. Число желающих узаконить отношения в этот день превышает число молодоженов даже на День святого Валентина.

Свадебный бум случится девятого и десятого июля, эти даты как раз выпадают на удобные дни недели – пятницу и субботу. Это максимальное количество поданных в этом году заявлений – 635.

«8 июля – это дата, которая полюбилась всеми молодыми парами, которые желают зарегистрировать свой брак в этот день. Если раньше мы сравнивали эту дату с Днем святого Валентина, то сейчас она даже не сравнима», – отмечает председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

На 14 февраля в 2021 году подали заявление на регистрацию брака всего порядка 80 пар.

Людмила Рерих поделилась статистикой по самым возрастным женихам и невестам, которые вступили в брак в этом году. Самому возрастному жениху первого полугодия было 80 лет, самой возрастной невесте этого года – 85 лет.

Также в регионе зарегистрировано 57 браков с невестами старше 70 лет и 109 браков с женихами старше 70 лет.