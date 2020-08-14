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В Челябинской области торжественные линейки в День знаний пройдут без родителей

Общество
Сегодня, 12:25
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске первого сентября откроются все школы, а вот торжественные линейки пройдут без родителей и гостей. За всем происходящим учащиеся будут наблюдать в режиме онлайн.

Об этом сегодня, 14 августа, на пресс-конференции в агентстве «Аргументы и факты сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

«В организации торжественных линеек мы ориентированы на санитарные требования. Первое сентября – это праздничный день и мы ориентированы на создание праздничного настроения. Все должны понимать, что что санитарно-эпидемиологическая ситуация может в любой момент поменяться», - сообщила Коузова.

Коузова также отметила, что министерство образования Челябинской области будет ориентироваться на санитарные требования, где говорится о запрете проведения массовых мероприятий до 1 января 2021 года.

«Мы настаиваем на проведении поэтапных мероприятий. Линейки проводить с участием одного или двух классов без родителей и гостей. При этом первый звонок прозвенит для всех первоклассников.  Большинство классов, скорее всего, будут смотреть на это мероприятие в режиме онлайн», - первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», торжественные линейки пройдут во всех образовательных учреждениях Южного Урала.  Об этом заявил глава региона Алексей Текслер во время визита в Трехгорный 11 августа.

Сейчас сотрудники МЧС по Челябинской области продолжают проверку готовности образовательных учреждений региона к новому учебному году.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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Елена Коузова
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