В Челябинской области удалили выпускника с ЕГЭ по истории

В Челябинской области одиннадцатиклассника удалили с единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории, который сдавался в резервный день. Пересдать он сможет только в следующем году.

Напомним, в четверг, 30 июня, 175 участников резервного дня написали ЕГЭ по двум предметам по выбору – истории и физике.

«На ЕГЭ по истории было зафиксировано нарушение Порядка проведения: за наличие шпаргалки участник был удален без права пересдачи в этом году», – сообщил Андрей Барабас, директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования.

Результаты по физике и истории будут объявлены не позднее 13 июля.

Напомним, ранее один выпускник, пойманный со шпаргалкой, был удалён с ЕГЭ по математике профильного уровня, один – с ЕГЭ по русскому языку (за наличие справочных материалов), один – с ЕГЭ по математике базового уровня, два – с ЕГЭ по истории и физике, два – с ЕГЭ обществознанию (за шпаргалки), один – с ЕГЭ по биологии (за наличие на экзамене мобильного телефона), двоих – с ЕГЭ по математике (за наличие сотового телефона и справочных материалов на бумажном носителе), одного - с ЕГЭ по обществознанию (за наличие шпаргалки).

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходил с 26 мая по второе июля, в экзаменах приняли участие около 15 тысяч человек.

В резервные дни сдают экзамены те, кто пропустил их в основной период по болезни или другой уважительной причине.

В минобре напоминают, если у ученика на экзамене находят мобильный телефон или справочные материалы (в том числе шпаргалки), то его результаты аннулируются и сдавать его выпускник сможет только в следующем году.

В период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ЕГЭ можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.