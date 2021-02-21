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В Челябинской области умерло еще 11 пациентов с коронавирусом, 229 человек заболели

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В Челябинской области умерло еще 11 пациентов с коронавирусом, 229 человек заболели

В Челябинской области за прошедшие сутки умерло еще 11 пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - семь человек, от других причин – четыре.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, за последние сутки подтверждено 229 новых случаев заболевания ковидом, в числе вновь заболевших – один школьник.

С начала пандемии на Южном Урале подтверждено 50 тысяч 669 случаев заболевания COVID-19. В настоящее время коронавирусом болеют 5 тысяч 572 человека.

За прошедшие сутки выписаны 280 жителей региона, за все время выздоровели и покинули больничные стены 43 тысячи 72 пациента с коронавирусом.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР в Челябинской области проведено 1 миллион 570 тысяч 696 исследований на ковид. За прошедшие сутки сделано 9380 тестов.

В регионе продолжает работу телефон горячей линии министерства здравоохранения: 8 (351) 240-15-16.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме.

Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан: 8-800-201-41-88.

Работают телефоны горячих линий для предпринимателей (8-800-350-24-74) и службы психологической помощи (8 (351) 269-77-77).