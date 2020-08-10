В Челябинской области уровень заболеваемости «ковидом» идет на спад

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекции Covid-19. Это ниже аналогичного показателя предыдущего дня (было 93).

На утро десятого августа в регионе подтверждены 12 803 случаев заболевания COVID-19. Всего в Челябинской области больных коронавирусом насчитывается на утро девятого августа 3 690 человек.

Как сообщили в пресс-службе минздрава Челябинской области, за прошедшие сутки из больниц выписаны 90 человек. Всего 8787 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Напомним, вчера стало известно, что в министерстве экологии региона зафиксировано 18 случаев заболевания «ковидом». Коронавирус выявлен у двух заместителей министра, в том числе у Виталия Берзрукова. Один из заболевших находится в реанимации. Два человека на лечении в больнице. Трое переносят Covid-19 в легкой форме. У 12 человек заболевание проходит в бессимптомно.

Напомним, в Челябинской области до 23 августа продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности. Это обязательный масочный режим в общественных местах и соблюдение социальной дистанции. При первых признаках заболевания южноуральцам настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением и обращаться к врачу.