В Челябинской области усилят меры безопасности в школах после трагедии в Ижевске

В средних образовательных организациях Челябинской области усилят меры безопасности после трагедии в школе Ижевска.

Напомним, утром 26 сентября 2022 года мужчина устроил стрельбу в школе №88 Ижевска (Удмуртская Республика). Погибло 15 человек, в том числе 11 школьников. Пострадали 24 человека, в том числе 22 ребенка.

«В подведомственных министерству образования и науки Челябинской области организациях дополнительно будут проведены инструктажи по поведению в опасных и кризисных ситуациях», - сообщили агентству в пресс-службе минобра.

Муниципалитетам рекомендовано усилить меры по обеспечению безопасности в образовательных организациях. Соответствующие письма уже направлены в территории через управления образования.

«По своим календарным планам образовательные организации проводят учебные тренировки по безопасности - как для школьников и студентов, так и для сотрудников. Многие нестандартные ситуации отрабатываются в ходе учебных тренировок», - уточнили в минобрнауки.

Педагоги по ОБЖ, советники по воспитательной работе, соцработники, психологи проведут дополнительную работу со школьниками и студентами, чтобы максимально четко объяснить алгоритмы безопасного поведения в кризисных ситуациях.

В социальных сетях на странице правительства Удмуртии жители вносят свои предложения для усиления мер безопасности детей в школах. «Охрана должна сидеть не в самой школе, а у калитки в школу, должен быть пропускной пункт и сигнальная кнопка, чтобы двери в школу блокировались», - считает Зульфия. «Школа во время занятий должна быть закрыта за замок», - уверена Любовь.

Пользователи подмечают, что в ряде школ охранниками работают женщины пенсионного возраста. Родители возмущаются, почему в каждом учебном заведении трудятся не квалифицированные охранники (как в силовых структурах), а лишь создается видимость охраны. Да и сами охранники, по их мнению, должны быть под надежной защитой, чтобы успеть предупредить об опасности детей и учителей.

Олеся считает, что «в каждой школе нужна кнопка с сиреной или громкоговоритель, которые оповещали бы, что происходит стрельба или иное,… и чтобы учителя с учениками могли забаррикадироваться».

Кто-то из родителей предлагает перевести детей на дистанционное обучение, но другая часть категорически против.

Напомним, трагедия произошла 26 сентября 2022 года. В школу №88 Ижевска вошел мужчина. Он был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву. Напавший был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами, и патроны. На магазинах написано слово «ненависть».

Установлена личность нападавшего. «Это Артем Казанцев, 1988 года рождения, уроженец города Ижевска, выпускник этой школы», - сообщили в СКР.

В настоящее время изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение, проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

По предварительным данным, жертвами преступления стали 15 человек, ранено 24 человека. Нападавший покончил с собой.

В Ижевск отправлен спецборт МЧС России, который доставит пострадавших в московские лечебные учреждения. На борту самолета медработники отряда Центроспас МЧС России, психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России, врачи Минздрава.

По факту стрельбы на территории школы возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 1 ст. 222 УК РФ.