20.09.2023
В Челябинске озеленят новую дорогу по улице 2-й Эльтонской
20.09.2023
В Челябинской области на пять часов перекроют движение на М-5
20.09.2023
Пропавший в Челябинской области грибник найден мертвым
20.09.2023
Под Чебаркулем располагается единственная в регионе Богородицецелительницкая часовня
20.09.2023
В Челябинске домашних собак и кошек бесплатно привьют от бешенства
20.09.2023
Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей
В Челябинской области установят условия включения СНТ в границы населенных пунктов
04.05.2023
В Копейске пожарные отстояли СНТ «Станкостроитель-3»
15.03.2023
Челябинские власти и садоводы будут вместе решать насущные проблемы СНТ
08.12.2017
Владимир Мякуш: Имущественные права садоводов не должны быть нарушены при строительстве дороги
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023