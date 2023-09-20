В Челябинской области установят условия включения СНТ в границы населенных пунктов

В Челябинской области установят условия включения территорий садовых некоммерческих товариществ (СНТ) в границы населенных пунктов. В Законодательном Собрании региона завершена работа над соответствующим проектом закона.

Напомним, что в июле 2022 года был принят федеральный закон, вносящий изменения в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд…». Теперь каждый регион устанавливает требования, исходя из которых территория СНТ либо включается в границы населенного пункта, либо в границах территории садоводства может быть образован новый населенный пункт.

Депутаты комитета Законодательного Собрания по строительной политике и ЖКХ совместно с профильными министерствами разработали законопроект, в котором предусмотрены критерии для проведения таких преобразований.

«В первую очередь должно быть принято положительное решение общего собрания членов садового товарищества. Границы территории садоводства должны быть определены проектом межевания. Необходима подготовка проекта изменений генерального плана, а также правил землепользования и застройки в отношении территории СНТ», - пояснил председатель комитета Алексей Денисенко.

По его словам, муниципальным властям предстоит рассчитать затраты, которые предстоят в связи с принимаемым решением. Понадобятся дополнительные средства на строительство дорог, социальных объектов, организация медицинской помощи и другое.

«Данные преобразования будут возможны в случае, если на территории садового товарищества не менее 50 жилых домов с прописанными гражданами и одновременно не менее чем 50 процентов от их общего количества», - уточнил Алексей Денисенко.

В Российской Федерации 22 региона уже установили соответствующие критерии и привели региональное законодательство в соответствие с федеральным.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Законодательного Собрания.