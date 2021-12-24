В Челябинской области утвердили новые меры соцподдержки

С 2022 года в Челябинской области по решению губернатора Алексея Текслера существенно расширят меры социальной поддержки населения

Сегодня, 23 декабря, депутаты Законодательного собрания приняли в окончательном чтении бюджет региона на предстоящую трехлетку. В главном финансовом документе предусмотрено увеличение объема социальных обязательств и введение новых мер социальной поддержки.

В 2022 году на социальную защиту предусмотрено направить 29,5 миллиарда рублей из областного бюджета, что на 4,7 миллиарда рублей выше показателя 2021 года. С учетом средств федерального бюджета общий объем соцподдержки составит 46,2 миллиарда рублей.

«Глава региона Алексей Текслер находится в диалоге с южноуральцами, регулярно проводит встречи с семьями, гражданами «серебряного возраста», родителями, которые воспитывают детей-инвалидов. Очень важно, чтобы поддержку получали те, кто в ней действительно нуждается, – прокомментировала министр социальных отношений Ирина Буторина. - Ориентируясь на это, мы продолжаем большую планомерную работу по совершенствованию системы поддержки различных категорий населения. По возможности расширяем круг получателей, повышаем размер соцпомощи».

В будущем году на Южном Урале появится новое пособие для семей с детьми. Так, с первого января 2022 года малообеспеченные южноуральские семьи будут получать региональную ежемесячную денежную выплату при рождении или усыновлении второго ребенка. В 2022 году размер пособия составит шесть тысяч 222 рубля (50 процентов от регионального прожиточного минимума). Пособие будет выплачиваться семьям, среднедушевой доход в которых ниже одного прожиточного минимума на душу населения. Для оформления выплаты необходимо обращаться в управления социальной защиты по месту жительства или МФЦ. Планируется, что в 2022 году новое пособие получат родители (законные представители) более 3,5 тысячи детей. На эти цели в областном бюджете на 2022 год запланировано 143 миллиона рублей.

Многодетной будет считаться семья с тремя и более детьми, в том числе старше 18 лет, обучающимися в образовательных организациях по очной форме обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. Порядка 1500 семей смогут сохранить статус после достижения старшим ребенком совершеннолетия.

С 2022 года южноуральским семьям, воспитывающим детей с фенилкетонурией, будет ежемесячно предоставляться денежная выплата в размере пяти тысяч рублей на приобретение низкобелковых и безбелковых продуктов питания. Всего на учете с диагнозом «фенилкетонурия» в Челябинской области состоит 99 детей, которым требуется особая дорогостоящая диета. На реализацию новой меры соцподдержки в областном бюджете 2022 года запланировано более 5,9 миллиона рублей.

Ежемесячно будут получать средства на оплату съемного жилья южноуральцы из категории детей-сирот, включенные в список нуждающихся в жилье, но еще не получившие квартиру. Размер компенсации: не более шести тысяч рублей в городских округах и не более трех тысяч рублей в районах. На эти цели запланировано более 99 миллионов рублей.

Страховой стаж, необходимый для присвоения звания «Ветеран труда Челябинской области», сократится на пять лет. Благодаря этому больше четырех тысяч южноуральцев смогут стать региональными ветеранами труда. Общий объем выплат увеличится до 60,7 миллиона рублей.