В Челябинской области увеличили компенсации переселившимся из-за границы соотечественникам

В Челябинской области увеличили размер компенсации части затрат соотечественникам, которые проживали за рубежом и переехали в регион на постоянное место жительства.

Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Алексей Текслер. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Для участников госпрограммы по добровольному переселению в РФ при переезде на ПМЖ в Челябинскую область будут компенсировать расходы на съем жилья в размере до 500 рублей в сутки (на сегодня – 300 рублей).

При проживании совместно с участниками программы несовершеннолетних детей размер компенсации повышается до 700 рублей (в настоящее время – 400 рублей).

Компенсация производится на срок проживания не более шести месяцев.

Заявление на получение компенсации можно будет подать в течение 12 месяцев со дня постановки на учет в качестве участника госпрограммы (до настоящего времени – в течение 12 месяцев со дня прибытия в регион).

Главное управление по труду и занятости области сможет рассматривать документы на получение компенсации в течение 10 дней (сейчас – пяти дней).

Компенсация выплачивается в срок до 28 числа месяца, следующего за месяцем, в котором предоставлено заявление (на сегодня – до 20).

Кроме того, теперь соотечественникам-медикам, получившим образование за рубежом и переехавшим на Южный Урал, смогут компенсировать затраты на сдачу экзамена по специальности.

Ранее компенсировали расходы по признанию научных степеней. Эти траты можно частично возместить в течение двух лет с момента прибытия в Челябинскую область (сейчас – год).

В 2022 ожидается рост числа желающих переехать в Челябинскую область в рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в регион соотечественников, проживающих за рубежом.

В 2021 году в регион переселились почти 6,5 тысячи соотечественников, из них 70% – люди трудоспособного возраста. Южный Урал занимает второе место в целом по стране «по привлечению соотечественников. «В этом году, вы знаете, я поставил задачу, чтобы мы первое место заняли. Будем продолжать в этом направлении работать», - отметил ранее губернатор Алексей Текслер.