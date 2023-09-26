В Челябинской области в 1,5 раза увеличат единовременные выплаты контрактникам

Единовременные выплаты участвующим в спецоперации военнослужащим-контрактникам из Челябинской области увеличат в полтора раза. Соответствующий законопроект подготовлен по инициативе губернатора Алексея Текслера и направлен в Законодательное собрание для рассмотрения, сообщили в министерстве социальных отношений региона.

Напомним, в марте 2023 года по инициативе главы региона были установлены меры социальной поддержки участвующих в СВО военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ. Размер единовременной выплаты составлял 50 тысяч.

Разработанным законопроектом предусматривается увеличение размера выплаты с 50 тысяч до 75 тысяч рублей ряду категорий граждан. Размер единовременной выплаты несовершеннолетним детям участников спецоперации остается прежним – 20 тысяч рублей, отметила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Выплату в размере 75 тысяч рублей могут получить:

- граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы, состоящие на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту г. Челябинска;

- граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по призыву, но не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2023 года, контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы;

- граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами иных субъектов РФ, заключившие в период прохождения военной службы по призыву, но не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2023 года, контракт с Минобороны РФ и проходящие военную службу в войсковых частях МО РФ, дислоцирующихся на территории Челябинской области.

Обращаться за получением выплат необходимо в управления социальной защиты по месту жительства. Кроме военнослужащих, заявление могут подать их супруги, а при отсутствии супруг – родители. Выплаты в повышенном размере планируется предоставлять после первого октября.

Напомним, в августе в регионе были установлены дополнительные меры социальной поддержки для участников специальной военной операции - расширен перечень лиц, имеющих право на получение единовременной социальной выплаты в размере 50 тысяч рублей за счет средств областного бюджета.