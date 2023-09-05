В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю

В Челябинской области за неделю в два с лишним раза выросло число заболевших коронавирусной инфекцией.

По данным регионального Роспотребнадзора, на прошедшей неделе зарегистрировано 108 лабораторно подтвержденных случаев ковида, что в 2,16 раза больше показателя предшествовавшей ей недели (тогда заболело 50 человек).

На прошлой неделе заболеваемость росла во всех возрастных группах (наибольший подъем - среди южноуральцев от 50 лет и старше). Исключением стали лишь подростки 15-17 лет. На предшествовавшей ей семидневке отмечался рост только среди дошкольников и пенсионеров.

Всего за весь период наблюдения на территории Челябинской области зарегистрировано 414 тысяч 752 случая новой коронавирусной инфекции (12132,2 - на 100 тысяч населения).