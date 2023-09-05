05.09.2023
В Челябинске наградят победителей всероссийского фестиваля кинотворчества осужденных «Надежда»
05.09.2023
В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю
05.09.2023
В Челябинске пройдут новые инклюзивные кинопоказы и будут созданы тактильные стикеры для незрячих
05.09.2023
На Урале собрались снайперы подразделений полиции спецназначения Росгвардии
05.09.2023
Обворожительную белорукую «гимнастку» Ангелину представил широкой публике Челябинский зоопарк
05.09.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении завотделением вуза
В Челябинской области в 2,2 раза вырос уровень заболеваемости ковидом за неделю
09.08.2022
В Челябинской области число заболевших ковидом за сутки превышает число выздоровевших
08.08.2022
В Челябинской области продолжается рост числа заболевших ковидом за сутки
15.12.2021
В Челябинской области число классов и школ, переведенных на дистант, пока не уменьшается
25.11.2021
В Челябинской области ежесуточно ковид обрывает жизни 30 человек
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023
Бастрыкин взял на контроль ситуацию с запретом рыбалки на озере Урефты в Сосновском районе
04.09.2023
В Магнитогорске открыли современный «Дом студента» для МГТУ им. Носова
03.09.2023
В Челябинск вышли на линию первые 10 троллейбусов местного производства
01.09.2023